Na přijetí eura jsme připraveni, tvrdí exministr financí. Šéf odborů pak vyčíslil, kolik byste brali

Je to nekonečný příběh. Od roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, leží na stole také otázka, kdy a jestli přijmeme euro. Řeč na toto téma přišla také na konferenci Výzvy pro Evropskou unii v roce 2018. Podle bývalého ministra financí Ivana Pilipa je čas dávno, souhlasí ale s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů, že je potřeba mít minimálně lepší kurz koruny.

„Česká republika je technicky připravená, aby vstoupila do eurozóny hned,“ tvrdí bývalý ministr financí Ivan Pilip. Do jisté míry ale na druhou stranu souhlasí s předsedou odborové centrály Josefem Středulou, který by vydržel, až bude Česká republika v lepší kondici.

„Česká republika má jít do eurozóny připravena. Podle našeho soudu na to nejsme připraveni – přestože splňujeme kritéria, ale musíme se soustředit na vlastní a kvalitní zdravý růst,“ řekl na konferenci Středula, který se obává především toho, že by Češi vypadali v eurozóně kvůli kurzu jako chudí příbuzní.

„Když vezmeme v přepočtu současný český plat aktuálním kurzem, což je asi 25 korun, vychází nám, že by Češi brali nějakých 1200 euro. Abychom měli důstojné platy, potřebovali bychom kurz alespoň 20 korun za euro. To by platy vycházely na nějakých 1500 euro – a mít a nemít v kapse 300 euro navíc, to už je znát,“popsal Středula zjednodušeně a názorně situaci, proč si myslí, že stále Česká republika má zůstat u národní měny – tedy české koruny.

S tím částečně souhlasí také bývalý ministr financí Pilip. „Myslím, že v tomto je dobré, abychom euro neodkládali příliš, ale abychom se snažili, aby v době vstupu byla koruna silnější, než je dnes, abychom tím pádem byli vůči svým západním sousedům bohatší.“

Euro v nedohlednu

Sám si ale myslí, že je termín stanovení eura opět v nedohlednu. A to nejen kvůli tomu, jaké nové členy navrhuje prezident Miloš Zeman do bankovní rady České národní banky, ale také proto, že tu není politická vůle.