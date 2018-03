Napětí a hádky po italském volebním patu. Dokáže Berlusconi „zkrotit“ mladšího Salviniho?

Před italskými parlamentními volbami bylo velkou otázkou, zda v rámci nakonec vítězné středopravé koalice dokáže 81letý Silvio Berlusconi zkrotit svého mladšího partnera, šéfa Ligy Mattea Salviniho. Liga ovšem získala více hlasů než Berlusconiho strana a poměr sil se obrátil - povolební pat se snaží vyřešit Salvini a Berlusconi mu při hledání vládního partnera dělá problémy, napsal dnes list The Financial Times (FT).

Italské parlamentní volby skončily patem: ani jedna z hlavních tří politických sil nezískala parlamentní většinu. Liga je nejsilnější stranou vítězné středopravé koalice se ziskem asi 37 procent hlasů, protisystémové Hnutí pěti hvězd (M5S) volilo zhruba 32 procent voličů. Středolevý blok u voleb propadl a získal pouze 22 procent hlasů.

Napětí mezi Berlusconim a Salvinim se veřejně projevilo například v hádkách o tom, kdo bude předsedat komorám parlamentu a zda vstoupit do vládní koalice s nejsilnější stranou, protestním hnutím M5S. Co se týče předsednictví komor, Salvini se pokouší se šéfem M5S Luigim Di Maiem dojednat, že jak Lize, tak M5S připadne jedna komora. Předsednictví jedné z nich by chtěl pro svou stranu Vzhůru, Itálie i Berlusconi, píše deník FT. Předsedové parlamentních komor, Poslanecké sněmovny a Senátu, se budou volit tento pátek.

Berlusconi se dříve k vládní alianci s M5S stavěl negativně. Během kampaně hnutí označil za větší hrozbu pro Itálii než komunismus; upozornil, že chce zvýšit daně, přičemž Berlusconiho nesplněným politickým snem je daň rovná, bude rozdávat peníze chudým a příliš se opře do protikorupčního tažení. List La Repubblica dnes ovšem napsal, že milánský mediální magnát spojenectví středopravé formace s M5S schválil, jen si přeje, aby se předem domluvil společný program v oblasti ekonomiky, práce, bezpečnosti a imigrace.

Této varianty vlády se obává mnoho investorů i evropských politiků - ve vládě by skončily dvě euroskeptické strany, napsala deník FT. O poznání více se bojí případného "sňatku" Ligy a M5S, který by zcela vypustil ze hry proevropskou a umírněnou stranu expremiéra Berlusconiho, uvedla agentura Reuters a poukázala zároveň na to, že program případných spojenců - Ligy a M5S - má styčné body: snížení daní, více výdajů na sociální zabezpečení a odmítnutí unijních rozpočtových pravidel.

Deník La Repubblica spekuluje, že Berlusconi na spojenectví středopravé koalice a M5S kývl jen proto, aby mohl vinu hodit na M5S, pokud by tento vládní projekt neuspěl.

Vzhledem k Berlusconiho věku a faktu, že si nevychoval politického nástupce lze očekávat, že strana Vzhůru, Itálie bude postupně upadat. "Pokaždé, když Berlusconi ze strany odešel, ocitla se na hranici likvidace. Teď už se vrátil asi popáté a dokázal tu stranu zas někam dostat. Ale bez něj skutečně nemají šanci," řekl politolog Martin Mejstřík.

Těžit z Berlusconiho úpadku by podle FT mohlo být nejlepší Salviniho vyhlídkou. Může buďto přetáhnout nějaké poslance ze strany Vzhůru, Itálie, anebo vyzvat k předčasným volbám, v nichž by Liga pravděpodobně získala více hlasů než posledně. "Pokud Salvini udrží kurz, může dál přetahovat někdejší voliče Berlusconiho. Patrně i nemálo poslanců ze strany Vzhůru, Itálie neodolá pokušení vyskočit z potápějící se lodi," řekl politolog Duncan McDonnell, který se zabývá populismem v Evropě.

Prezident Sergio Mattarella začne se šéfy stran o vládě vyjednávat na počátku příštího měsíce.