Nástupnice Merkelové zostřuje hrany. Vystupuje „AKK“ ze stínu německé kancléřky?

Jako o možné nástupnici Angely Merkelové se o Annegret Krampové-Karrenbauerové začalo hovořit loni v únoru, kdy byla ještě jako sárská premiérka navržena do funkce generální tajemnice Křesťansko-demokratické unie (CDU). Německé kancléřce i CDU v té době začala klesat popularita a odborníci se shodovali, že nastal čas, aby za sebe začala hledat náhradu – po zvolení do křesla generální tajemnice strany bylo jasné, že jí bude právě sárská politička známá jako „AKK“, o které do té doby příliš slyšet nebylo.

Je důležité připomenout, že do funkce ji loni v únoru navrhla sama Merkelová, což byl pro mnohé jasný signál, že se bude po odchodu do politického důchodu snažit AKK směřovat také do kancléřského křesla. Obě političky k sobě totiž vždy měly velmi blízko – AKK Merkelovou podpořila například během těžkých časů migrační krize – a sbližoval je i podobný styl politiky. Stejně jako Merkelová se totiž i sárská premiérka vždy vyznačovala jako pragmatička, která je věcná a schopná vyjednávat.

Označení „mini-Merkelová“ se Krampové-Karrenbauerové drželo i během prosincového sjezdu CDU, kde byla AKK zvolena novou předsedkyní CDU. Nahradila tak Merkelovou, která v čele strany stála 18 let, po volebních neúspěších se ale rozhodla na post nekandidovat. Média tehdy psala, že zvítězil klon německé kancléřky, který povede stranu, Německo i Evropu stejným směrem. V poslední době se však ukazuje, že se AKK snaží ze stínu Angely Merkelové vystoupit.

Prosincový sjezd CDU, na kterém se rozhodovalo o novém vedení, byl vnímán jako volba mezi pravicovým a centristickým směřováním strany – AKK, která sama varovala před posunem CDU doprava, byla považována za záruku toho, že strana bude pokračovat ve středové politice Angely Merkelové. To ale podle některých expertů už dnes není zas taková pravda. „Teď je jasné, že se snaží CDU posunout doprava,“ tvrdí pro list Financial Times odbornice z berlínské Hertie School of Governance Andrea Römmeleová.

Jak píše Financial Times, AKK v posledních měsících přitvrdila například v otázce migrační politiky. Po krizi z roku 2015 je totiž migrace pro CDU silným tématem, kvůli kterému přišla o řadu voličů. AKK jako šéfka strany tak zdůrazňuje, že se pověstný rok 2015 nesmí opakovat, pokud by se ale Německo mělo znovu potýkat s tak velkým náporem lidí, mohlo by v krajním případě uzavřít své hranice.

„To, co AKK říká o imigraci, je pro CDU balzám na duši,“ říká křesťanskodemokratický politik z Bádenska-Württemberska Manuel Hegel, který poukazuje například také na to, že AKK ostře vystupuje proti zákazu vpouštět auta s dieselovým motorem do některých německých měst. „Její jasné postoje na věci, jako jsou uprchlíci, dieselová auta a budoucnost automobilového průmyslu, jsou něco nového… Nikdo už neříká, že, že je mini-Merkelová,“ dodává Hegel pro FT.

Odborník na německou politiku Jakub Eberle z Ústavu mezinárodních vztahů (ÚMV) však připomíná, že AKK a Merkelová jsou v úplně jiné pozici a i její nástupkyně trvá na tom, že se válečným uprchlíkům musí pomáhat. „Uvědomme si, že AKK je nyní v úplně jiné pozici. Merkelová řídí vládu, může tedy dál fungovat ve svém kompromisním stylu a nemá potřebu se nijak vymezovat. Zatímco Krampová-Karrenbauerová se pokouší mobilizovat vlastní stranu, která má ve svém čele někoho nového po téměř dvaceti letech. Proto používá trochu jiné nástroje,“ říká pro INFO.CZ Eberle.

AKK dokáže být i politicky nekorektní

AKK však začíná vést stranu pravicovějším směrem také v dalších oblastech – například v socioekonomických otázkách. I to je ale podle odborníka ÚMV snadno vysvětlitelné. CDU se tak vymezuje vůči koaliční SPD, která přichází s novými sociálními reformami na podporu lidí s nižšími příjmy. Novými opatřeními chtějí přilákat voliče, pro státní pokladnu jsou ale velice finančně náročné. Podle Eberleho tak CDU příklonem doprava reaguje na SPD, která mění kurz naopak výrazně levicovým směrem.

„Co se týče sociální dimenze, jako je migrace, rodina a LGBT, tam si myslím, že je pravicový akcent také znát. AKK byla vždy konzervativnější než Merkelová, což je ale v CDU skoro každý, a za druhé, jejím úkolem je v tuto chvíli stmelovat stranu. Až – nebo možná pokud – bude AKK premiérkou, taky bude míň vyhraněná,“ dodává odborník ÚMV.

Krampová-Karrenbauerová totiž ukazuje, že na rozdíl od Merkelové nemá problém ani s politicky nekorektními vtipy, jako byl ten o toaletách pro třetí pohlaví, který pronesla na nedávné oslavě masopustu. Někteří opoziční politici a zástupci LGBT komunity po šéfce CDU požadovali omluvu, to ale AKK odmítla a označila incident za uměle vyvolaný skandál a tím si vysloužila další kritiku.

Jak tvrdí Römmeleová, slova AKK o toaletách pro třetí pohlaví nebyla pouhým uklouznutím, ale cílenou strategií, jak nalákat voliče pravicové Alternativy pro Německo. Kromě voleb do Evropského parlamentu totiž Německo letos čekají volby ve třech spolkových republikách – Sasku, Durynsku a Braniborsku, kde získává AfD na síle.

„Existují jiné způsoby, jak zapůsobit na krajně pravicové voliče, než říkat podobně hloupé vtipy,“ komentuje slova AKK Römmeleová. To si možná říká i AKK – jak totiž ukázal čtvrteční průzkum pro televizi ARD a list Die Welt, podpora AKK u německých voličů klesla na 37 procent, což je o osm procentních bodů méně než v únoru.

O AKK je tak slyšet čím dál víc a zatím vše nasvědčuje tomu, že by za tři roky mohla namísto Merkelové usednout do kancléřského křesla. Větší prostor jí přitom nechává i sama Merkelová – byla to právě Krampová-Karrenbauerová, kdo minulý týden odpověděl na dopis francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o jeho vizích pro Evropskou unii, a ne německá kancléřka, od které by se reakce čekala.

AKK si přitom nebrala servítky ani v odpovědi určené francouzskému prezidentovi, který otiskl nedělník Welt am Sonntag. Šéfka CDU dala jasně najevo, že nesouhlasí s myšlenkou evropského superstátu, zavedením evropské minimální mzdy a vyslovila se pro zrušení štrasburského sídla Evropského parlamentu, což je pro Francouze velice citlivá otázka. Macrona tak její odpověď zřejmě příliš nepotěšila.

AKK nikdy „mini-Merkelová“ nebyla

AKK se tak v posledních týdnech jeví jako ostřejší politička, než je Angela Merkelová, podle Eberleho jsou ale prohlášení o tom, že se snaží vystoupit z jejího stínu, až příliš silná. „To, že má v některých věcech trochu odlišné názory než Merkelová, víme dlouho. Věděli jsme už dřív, že je konzervativnější ve společenských otázkách, jako je migrace nebo rodina. A tato témata se snaží teď trochu víc zdůrazňovat, zároveň si ale nemyslím, že by mezi nimi byl zásadní spor – naopak je tam hodně podobností,“ míní odborník.

Podle experta na německou politiku je totiž na špatných základech postaven celý příběh o tom, že AKK je klonem Merkelové. Krampová-Karrenbauerová má za sebou dvacetiletou kariéru v zemské politice, kde prosazovala vlastní názory a postoje. Není to tedy žádná „mini-Merkelová“, která by stavěla své politické úspěchy na vřelých vtazích s kancléřkou.

„AKK není produkt Merkelové – není a nikdy nebyla. Jsou to dvě ženy, které mají podobný pohled na CDU, akorát že ze své pozice zdůrazňují něco jiného. A to, že si velmi dobře rozuměly a neznamená, že by měly vždy stejné hodnoty. Podle mě je tedy špatně celý příběh, podle kterého byla AKK jen výmysl a produkt Merkelové. Proto nedává smysl ani to, že by se AKK v tuto chvíli výrazně emancipovala,“ říká Eberle na závěr.