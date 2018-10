100 let Československa: Češi mají být na co hrdí. Komentář europoslance Pavla Svobody

Máme být nač hrdi, je co slavit. Uspěli jsme od začátku jako průmyslová země. Prvorepubliková značka Made in Czechoslovakia je slavná dodnes. Před sto lety jsme byli jediný demokratický stát uprostřed svých sousedů. Kulturně jsme Evropu ovlivnili na mnoha úrovních, ať už hudbou, architekturou nebo literaturou. Hrdost na dědictví minulosti nás má vést k sebevědomí, to vede k vlastenectví. Vlastenectví, pokud mu nedovolíme degenerovat ve slepý nacionalismus a buranství, z nás udělá hrdé a srozumitelné partnery v Evropě.

Dále nám přeji vědomí, že republika znamená věc společná. Hledání společného dobra je opakem individualismu na osobní úrovni a izolacionismu na úrovni státní. Nelze slavit sto let republiky a zároveň nehledat společné dobro.

Třetí mé přání směřuje k věrnosti společných evropských či západních hodnot, jejichž společným jmenovatelem je úcta k člověku. Dennodenní znovuobjevování této hodnoty nám dovolí nejen spolu civilizovaně komunikovat, k čemuž nás vybízí elementární slušnost, ale i hledat společné dobro včetně řešení existenciální budoucnosti národa, které se bude potýkat s problémy demografie a bioetiky.

Konečně republice přeji, aby svoji zeměpisnou polohu k srdci Evropy vytěžila geopoliticky i ekonomicky. Proto máme všechny důvody podporovat propojování Evropy na všech úrovních, proto zejména v případě Česka se snahy některých nahnědlých politiků o izolacionismus nedají přirovnat k ničemu jinému než ke kolektivnímu masochismu čili sebepoškozování.

Využívat propojování Evropy nám umožňuje nejlépe členství v EU. Jsme poprvé v dějinách v situaci, kdy můžeme daleko intenzivněji než kdy předtím prosazovat české zájmy v Evropě: žít v míru, bohatnout exportem z bezprecedentní otevřenosti trhů jiných evropských států, svobodně cestovat bez hraničních kontrol, spoluovlivňovat, jaké stroje či potraviny se smějí prodávat po celé Evropě, naše policie může zasahovat na území okolních států při pronásledování pachatelů a mnoho dalšího. Nic z toho jsme před sto lety neměli, a přesto jsme uspěli.

Jak ještě úspěšnější můžeme být, pokud budeme plně využívat výhod spojené Evropy. Duch legendárních Svatoplukových prutů „v jednotě je síla“ platí i dnes, a to na celém kontinentu. Na nacionalistické výkřiky typu „Amerika první“ odpovídáme: „Evropa jednotná“. To proto, že v této jednotě se nachází klíč i k českému zájmu - k úspěchu v globalizovaném světě.

Autor komentáře je český europoslanec (KDU-ČSL) a předseda právního výboru (JURI) Evropského parlamentu.