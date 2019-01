Britové mají, co chtějí. Brexit ale přichází jak na zavolanou. Komentář Lucie Bednárové

Britští poslanci včera večer smetli ze stolu dohodu o brexitu, tedy vystoupení Spojeného království z EU. Podle ostrovní opozice jde o vůbec největší porážku v historii britské demokracie, která bude mít nedozírné následky. Čas se totiž významně krátí a nejen Británie, ale i země Evropské unie se musí připravovat na stále reálnější neřízený odchod Londýna z evropského bloku.

„Británie? Tam to dnes může dopadnout jakkoliv,“ špitají si evropští poslanci, kteří postávají v hloučku před hlavním jednacím sálem v budově Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde v tyto dny probíhá první letošní plenární zasedání.

Je to tak. I kdyby se nakonec tvrdý brexit, tedy odchod Spojeného království z EU, bez jakékoliv dohody nekonal, protože by země stáhla aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy (což britská premiérka Theresa Mayová při dnešních vládních interpelacích odmítla), v následujících týdnech a měsících nemůžeme čekat nic jiného než pořádný chaos. O to smutnější je to pohled v případě země, která v evropské integraci hrála mnoho desítek let naprosto klíčovou roli. Tím, že k ní přistupovala svým vlastním „vlažnějším“ způsobem, vyvažovala mnohem „zapálenější“ státy a své zásluhy za dnešní podobu EU, ať si o ní myslíme cokoliv, nepochybně nese.

Nic však není černobílé a i v případě brexitu či nebrexitu se nabízí minimálně jedno pozitivum. Tím je jeho načasování. Nemůže být totiž lepší. Za čtyři měsíce se budou po celé Evropské unii (a docela dost možná i ve Spojeném království) konat volby do Evropského parlamentu. Chaos, zmatek a neschopnost britských politiků dotáhnout brexit do konce totiž můžou posloužit jako ilustrace možné situace, která by nastala, pokud by se Británii rozhodly následovat další členské státy.

Třeba Česká republika. Můžeme slovo „czexit“ nenávidět, jak chceme, ve veřejné debatě už nějaký ten pátek existuje a tím, že ho budeme ignorovat, tak určitě nezmizí. Vyhnat se ho ale můžeme pokusit tím, že budeme poukazovat na Brity, kdysi slavný a hrdý národ, který však dnes neví kudy kam. To chceme?