Čeští europoslanci naletěli nejsilnější lobby současnosti. Komentář Michala Půra

Evropský parlament v současnosti projednává směrnici, která upravuje autorská práva. Zjednodušeně řečeno by měla „dílům“ novinářů poskytnout podobnou ochranu, které se mohou těšit hudebníci, literáti a další. Měla by rovněž zastavit nebezpečný trend, kdy na obsahu vytvořeném novináři bohatnou téměř výhradně technologické firmy. V podstatě jde o velmi jednoduchý systém. Google či Facebook obsah, který zaplatil někdo jiný (například vydavatelství), zobrazují a prodávají na něj reklamu. Novináři z toho nic nemají a technologické společnosti ještě odmítají zodpovědnost za to, zda obsah porušuje či neporušuje autorská práva.

To je také skutečný důvod proč dochází k šíření fake news a podrývání principů demokratické společnosti. K ničemu podobnému ruské peníze prakticky nepotřebujete. Stačí vám třeba na stránky nasadit reklamní systém Googlu, troška šikovnosti při vytváření lživých zpráv, zaplatit reklamu pro pár příspěvků na Facebooku a když budete mít i trochu štěstí, máte web, který vás hravě uživí. Pro „nevěřící Tomáše“ doporučuji asi dva týdny staré vydání španělského deníku El Pais, který podrobně popisuje, jak Google žije v harmonii s fake news servery.

Otevřený dopis nicméně cituje několik ohrožení, které technologickému průmyslu údajně hrozí, pokud bude novinářům poskytnuta větší ochrana. Za prvé apeluje na poslance, aby vyslyšeli volání nejrůznějších spotřebitelských organizací a dalších expertů, kteří údajně většinově (samozřejmě uvedeno bez jediného důkazu) varují před přijetím směrnice. S ohledem na tuto problematiku doporučuji náš stále ještě čerstvý článek, kterak Google „korumpuje“ neziskové organizace napříč Evropou. A doporučuji také stránky europoslaneckého sdružení Digital Agenda Intergroup, které otevřený dopis vydalo. Na jeho „webovkách“ je celá řada eventů, které se v minulosti uskutečnily a na nichž vystupovala celá řada zástupců technologických firem. Pro koho tu tedy europoslanci, kteří podepsali dopis, jsou? Hájí zájmy občanů (tím pádem i novinářů) nebo často monopolních společností?

Ve druhém bodu europoslanci apelují opět na své kolegy, aby brali v potaz doporučení akademiků. Opět bych odkázal na výše zmíněný článek. Google a další patří k velkým sponzorům celé řady univerzit, které pak chrlí celou řadu studií, jež čirou náhodou souzní se zájmy technologického sektoru. Je to problém, který se poměrně intenzivně řeší ve Spojených státech, ale ani EU není podobného chování ušetřena.

Třetí bod upozorňuje na analýzu, kterou si výbor Evropského parlamentu nechal k autorské směrnici zpracovat. Autoři jsou lidé z univerzity Cambridge a lidé z takzvané Technopolis Group. Stačí připomenout, že například Google poměrně nedávno koupil za zhruba 20 milionů dolarů startup, který vzniknul právě na univerzitě Cambridge. Jistě záslužná činnost, ale studii tak není možné brát vážně. Bez ohledu na to, že Technopolis Group je víceméně lobbistická organizace.

Teprve v posledním odstavci ovšem poslanci skutečně odhalují karty, když vyzývají své kolegy, aby hlasovali pro smazání článku 11. Tedy článku, který přináší novinářům skutečnou ochranu a také kompenzaci, pokud dojde k porušení jejich autorských práv.

Já si závěrem dovolím apelovat na zmíněné europoslance, aby se alespoň jednou postavili na stranu, která si ochranu zaslouží a pro společnost udělala mnoho dobrého. Občané vás nevolili, abyste chránili obří zisky technologických společností, z nichž má prospěch velmi málo lidí. Bez novinářů se jen těžko obejdeme – sebelepší umělá inteligence od technologických společností je nenahradí.