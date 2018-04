Evropa nechápe elektronický mozek a neví kudy do budoucnosti. Komentář Marka Hudemy

Nástup umělé inteligence může výrazně změnit náš svět. Zanikne spousta pracovních míst, vzniknou nová, změní se pravidla pro fungování strojů i člověka, objeví se zcela nové problémy. Reagovat na to se snaží i evropští politici. Ukazuje to i nedávno zveřejněná strategie Evropské komise i vyjádření eurokomisařů a europoslanců. Jenže evropští politici tápou v tom, co to je umělá inteligence a jaký bude její dopad na zaměstnanost.

V dokumentech Evropské unie se totiž za umělou inteligenci považuje kde co. S trochou přehánění jsou to i zařízení podobná osobnímu hlasovému asistentu v mobilu. Z toho pak ale plyne nepochopení toho, kdo vlastně kvůli nástupu umělé inteligence ztratí místo a proč. Například šéf Evropského parlamentu Antonio Tajani nedávno v Bruselu mluvil o tom, že je potřeba, aby unie podpořila vzdělání těch, co ztratí zaměstnání – naučit je digitální dovednosti a také „kreativní myšlení“. Takhle myslet podle unijních politiků stroje nikdy nebudou.

Platí to ale jen v tom případě, že si pod umělou inteligencí představujeme vylepšení současných robotů a programů, jejich schopnosti poučit se a pružně reagovat. Takové stroje pak mohou nahradit například některé pracovníky v továrnách nebo řidiče taxíků a náklaďáků. Ti ztratí svá místa a například kursy digitálních dovedností se jim při hledání dalšího zaměstnání budou určitě hodit.

V dalším stupni ale umělá inteligence nahradí část lidí i v těch zaměstnáních, která jsou dnes považovaná za velmi odborná nebo dokonce intelektuální. Například bankovní úředníky, účetní, burzovní makléře nebo právníky a například také část ekonomických a sportovních novinářů. V části těchto povolání jde totiž v podstatě jen o logickou činnost, uplatňování určitých pravidel, byť do jisté míry tvůrčím způsobem. Přeškolit účetní či právníky, aby mysleli kreativněji, asi příliš nepůjde. Navíc se jim často nebude chtít hledat zaměstnání v úplně novém oboru, když do své současné profese investovali léta studia. A určitě jim nepomůžou roční kursy digitálních dovedností, o nichž se teď v Bruselu například uvažuje.

Tím ale výčet zaměstnání, která v budoucnu zmizí, zdaleka nekončí. O práci přijde zřejmě také spousta vysoce kvalifikovaných vědců. V současnosti se totiž pracuje na vývoji skutečně kreativní umělé inteligence, něčeho, co by bylo samostatně myslící jednotkou s neobvyklými nápady a zároveň s přístupem k ohromnému množství dat. Něco takového lidstvo potřebuje, aby dokázalo udržet technický a vědecký pokrok. Lidské vědomosti a objevy exponenciálně přibývají a vynalézt něco opravdu průlomového je stále těžší a těžší. Možná spějeme k bodu, kdy by každý nový průlomový objev vyžadoval dnes nepředstavitelné peněžní i lidské prostředky a můžeme podle některých odborníků skončit u toho, že celé lidstvo bude „dělat“ na jednom zásadním vynálezu. Nasazení umělé inteligence, která by myslela jinak a byla efektivnější, by to mělo změnit.

Určitě vzniknou celá nová odvětví, kde bude třeba lidské pracovní síly. Jen dnes těžko dokážeme předpovědět jaká. Dá se jen odhadnout, že poroste zájem o pracovníky v sociálních službách, protože populace stárne, ve zdravotnictví a možná ve zcela novém oboru propojení umělé inteligence a člověka. Ať již půjde o komunikaci s umělou inteligencí či skutečné fyzické propojení člověk-stroj.

Jak ale připravit pracovníky na přesun do takových odvětví? Něco z toho bude vyžadovat dlouholeté studium, něco naopak ústup od „intelektuální“ práce a přesun k jednodušší práci s lidmi a pomoci bude muset i stát. Na to ale strategie Evropské komise příliš nemyslí. Ovšem není to problém jen unijních politiků. Jak poznamenala švédská europoslankyně Anna Maria Corazza Bildt, návrh komise je málo ambiciózní, protože si nic většího nepřály jednotlivé členské země unie. Evropané prostě ještě elektronické mozky nechápou.