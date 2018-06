I já jsem Česká televize. Komentář M. Šojdrové

Minulou středu proběhl již podruhé akt jmenování Andreje Babiše premiérem. Ponechme stranou premiérovo dosud neukončené sestavování vlády. Jiného politika by zřejmě prezident nejenom tímto úkolem podruhé nepověřil, ale veřejně by jej označil za zcela politicky neschopného. Andrej Babiš nenápadně, bez doprovodu štiplavých bonmotů proplul ceremonií. Tentokrát to – po kolikáté už – schytala od prezidenta veřejnoprávní Česká televize.

Ta podle prezidenta Zemana představuje „to nejhorší“ z české mediální scény. Připomeňme si, že podobnou rétoriku na adresu médií si prezident Zeman neodpustil ani při svém inauguračním projevu letos v březnu.

Každý máme právo na svůj názor na to, co představuje „to nejhorší“ z české mediální scény. V debatě o médiích mi ale osobně nejvíce vadí to, že kopání nejvyšších ústavních činitelů do médií se pomalu stává součástí naší politické (ne)kultury.

Prezident ve svých útocích na ČT není sám. Přidávají se k němu i další, zejména „jeho věrní“: bolševici různých odstínů. Je to jasný signál. Nechtějí svobodnou a nezávislou ČT. Chtějí, aby jim sloužila jako tlampač svých nebezpečných názorů (protože paušálně označovat Romy za bezpečností riziko je nebezpečné, pane poslanče Okamuro).

Podle nejnovějšího průzkumu CVVM důvěřuje prezidentovi 51 % dotázaných. To je fakt a realita. Ale my ostatní, kteří pamatujeme na Falkon Capital a další kontroverzní fakta z politického života Miloše Zemana, to nevzdáme. Budeme i nadále bránit veřejnoprávní média. Budeme chránit liberální demokracii u nás. A chceme, aby nás bylo slyšet - na Hradě, v Rusku i v Číně.

Podobně jako Miloš Zeman, i já jsem dostala důvěru přímo od voličů. Jim se odpovídám. Jejich názory reprezentuji a hájím. A proto všechny demokraticky smýšlející lidi ujišťuji, že „i já jsem Česká televize“.

Michaela Šojdrová je poslankyní Evropského parlamentu zvolená za KDU-ČSL.