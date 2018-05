KOMENTÁŘ: Migrační krize nám zakalila myšlení. Přijmout uprchlíky, mohlo být více peněz na silnice

Čeští politici jásají nad tím, že EU dá více peněz na boj s migrací a ubere na kohezní politice (cca o 5-7 %). „Jsme ochotni se zde uskromnit, hlavně, když budou peníze na migraci a nebudou kvóty,“ zní téměř unisono z české vlády, od českých poslanců i europoslanců. Pro někoho, kdo nezná českou vyhrocenou debatu o uprchlících a kdo by se soustředil na čistá fakta, by se taková pozice jevila jako zcela nepochopitelná.

Česká republika je ze všech zemí EU objektivně migrační a uprchlickou krizí zasažená zcela nejméně. Možná spolu se Slovenskem, ale to zase „čelí“ o trochu většímu náporu žadatelů z Ukrajiny. Například za rok 2017 u nás žádalo o azyl 70 Syřanů, zatímco v Maďarsku to 565 a v sousedním Rakousku 7260. V rámci kvót jsme přijali 14 lidí a EU by nás nechala být, kdybychom ostentativně neprohlásili, že už nevezmeme ani nohu. Úspěšnost žadatelů z hlediska udělení azylu je u nás z celé EU zcela nejnižší. Sečteno a podtrženo: migrační krize se nás vůbec netýká. Tolik v EU kritizovaní (a námi adorovaní) Maďaři mohou svá drakonická protiimigrační opatření odůvodnit alespoň tím, že byli skutečně vystaveni jisté vlně uprchlíků. Ale co my?

V tomto světle se jeví jako zcela absurdní, že ČR podporuje obecné přesměrovávání peněz z rozpočtu EU směrem k migraci. Brát se bude tam, kde to pro ČR je dlouhodobě výhodné (regionální fondy, investice do infrastruktury), nebo to byla dlouhodobá politika ČR (např. podpora lidských práv ve světě).

Uprchlická krize, aniž by se nás fakticky jakkoli dotkla, doslova otrávila náš veřejný prostor a zakalila nám myšlení. Naše počínání je nyní zcela iracionální. Těžko teď najít politiky, kteří nás vrátí do normálu. Andrej Babiš si umí věci spočítat a větší dotace by jistě uvítal (nejen pro sebe). Ale s ohledem na veřejné mínění bude i on hrát tuto iracionální českou hru na boj s migranty. Pozdě bycha honit a říkat, že kdybychom si nějaké uprchlíky dobrovolně vzali, mohli jsme mít víc peněz na silnice.

Autor je poradcem poslankyně v Evropském parlamentu.

Komentář vyjadřuje čistě názor autora.