Nehrajme šiřitelům „fake news“ do karet. Komentář europoslanců K. Konečné a J. Maštálky

Článek 11 směrnice o autorském právu, který M. Půr tak obhajuje, je údajně namířený proti online službám, jako je Google News, které zajišťují vyhledávání novinových článků. Tyto služby zpravodajským serverům zvyšují návštěvnost a tedy i příjmy z reklamy, v některých případech až o desítky procent. Návrh, který leží na stole, požaduje, aby vyhledávače vydavatelům ještě navíc platily.

Navíc článek 11 vyžaduje od každého, kdo využívá byť i jen části publikovaných článků, aby si vyžádal licenci od vydavatele. Je smutné, že nás autor zmíněného článku nutí snad k podpoře omezování základních práv a svobod občanů, jako je svoboda projevu a šíření informací. Protože to přesně se v praxi stane. Nařízení totiž dopadne na téměř každé sdílení odkazů na článek na sociálních sítích. A co udělá běžný uživatel sociální sítě? Raději odkazy na články začne plošně mazat, než aby platil licenční poplatky. Tím však silně omezíme možnost sdílení informací na internetu.

Tento návrh má také údajně přispět k rozvoji kvalitní žurnalistiky a bojovat tak proti „fake news“. Samozřejmě i my bychom byli rádi za kvalitní žurnalistiku. Nicméně jsme, a to spolu se stovkami internetových uživatelů a občanů a to nejen z ČR, kteří nám doslova denně píší, přesvědčeni, že dopady navrhované reformy budou zcela opačné. Je přece velice pravděpodobné, že někdo, kdo chce šířit tzv. „fake news“, nebude vyžadovat licenci na zobrazení svého obsahu, který se tak pro běžného uživatele stane mnohem lákavější ke „kliknutí“. Také tím jen hrajeme šiřitelům „fake news“ do karet.

Dále nechápeme, proč bychom měli zavádět na celo-unijní úrovni něco, co již ve dvou členských státech selhalo. Ve Španělsku podobné snahy vedly k tomu, že všechny novinové vyhledávače ukončily činnost a Google jednoduše zablokoval zobrazování zpráv z této země. Místní zpravodajské servery tak přišly o 6-14 % příjmů. V Německu ukončily činnost všechny vyhledávače kromě Google News, který od vydavatelů dostal bezplatnou licenci.

A na závěr nelze nezmínit, že se autor zaměřuje jen na článek 11 návrhu, přičemž zcela opomíjí článek 13 směrnice, který počítá v podstatě s celoplošným filtrováním obsahu na internetu, a jeho dopady mohou být velmi nebezpečné.

A tak se s autorem článku můžeme shodnout pouze na jediném, „potřebujeme kvalitní žurnalistiku a nikoli pouze poloviční informace“.

Kateřina Konečná a Jiří Maštálka jsou poslanci Evropského parlamentu zvolení za KSČM.