Pachta: NATO je ve skvělé formě. Myslet si, že ho nahradí evropská armáda, je naivní | info.cz

KOMENTÁŘ LUKÁŠE PACHTY | Když před 20 lety hlasovali poslanci o našem vstupu do NATO, bylo to jedno z nejdůležitějších hlasování v historii českého parlamentu. Jsem upřímně rád, že vstup do Severoatlantické aliance byl tehdy schválen. S odstupem lze říci, že strany, které byly tehdy proti, zejména KSČM, byly a jsou jasným ohrožením bezpečnosti naší země. Otázkou je, jak by tehdy hlasovali Piráti, kdyby byli v Parlamentu.