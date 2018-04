Pozitivní zprávy ze zemí V4: Česko v čerpání fondů EU nedělá ostudu. Komentář europoslankyně Martiny Dlabajové

Pozitivními zprávami by se nemělo šetřit. Jsem ráda, že jedna taková zazněla i v Evropském parlamentu a týkala se Česka. Má radost je o to větší, že k tomu došlo během prezentace ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, kde se s tím tak často nesetkáváme. Česká republika rozhodně nedělá ostudu v rámci plnění cílů politiky soudržnosti a svým způsobem ji lze považovat i za vlajkovou loď. Naše členství v EU je přínosné, ekonomicky výhodné a přináší užitky občanům, podnikům i státní správě. Spíše než hledat negativa a posilovat předsudky bychom se měli soustředit na to, jak zlepšit čerpání fondů EU a více využít potenciálu, jež nám členství v EU dává.