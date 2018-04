Šéf evropských lidovců exkluzivně pro INFO.CZ: Buď bude Evropa bezpečná, anebo nebude vůbec

Teroristé se infiltrují do Evropy, jejich sítě nenávisti a násilí jsou již zde. A přitom dobře vědí, že svoboda bez bezpečnosti je nemyslitelná. V reakci na toto obecné nebezpečí musí Evropa odpovědět se vší rozhodností a pragmatismem.

Vedle nezbytných úkolů jako je prevence a boj proti radikalizaci, musí být účinná evropská bezpečnostní politika založena na třech pilířích: zlepšení boje proti terorismu, posílení spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti a lepší kontrola našich vnějších hranic.

Evropská unie musí pomoci k zefektivnění výměny informací mezi příslušnými útvary v členských státech tím, že usnadní tvorbu společných a interoperabilních spisů, harmonizuje legislativu boje proti terorismu a sjednotí metodiky pro shromažďování a analýzu údajů. Nejprve však musíme posílit stávající orgány, jako je Europol. Musíme také podpořit vývoj a systematické využívání technologických inovací - například nástroje pro rozpoznávání obličeje a biometrie. Síť národních policejních sborů a zpravodajských služeb by měla pomoci sledovat naši infrastrukturu, zejména ta místa, která jsou nejvíce ohrožena chemickým, biologickým nebo jaderným útokem.

Musíme stát jako jeden proti teroristům a jednat společně, od prevence až k jejich potírání.

Druhou oblastí je kybernetická bezpečnost. Během několika příštích let Evropa vytvoří digitální jednotný trh pro téměř 500 milionů lidí. Jde o obrovskou příležitost pro nové inovace, pracovní místa a zvýšení ekonomické prosperity, spolu s tím se ale rozšíří pole působnosti potenciálních zločinců. Proto potřebujeme od samého počátku vysoké standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti, zejména musíme investovat do boje proti počítačové kriminalitě prostřednictvím vysoce kvalitních technologií a dobře vyškolených odborníků.

A konečně, bezpečnost našeho kontinentu bude zajištěna posílením kontroly našich hranic. Migrační krize není dočasným tématem, pro nás všechny je dlouhotrvající výzvou. Abychom mohli odrazit potenciální zločince a teroristy, musíme přesně vědět, kdo všechno vstupuje do Evropy. Evropská pohraniční a pobřežní stráž musí být proto posílena, aby se stala účinnou, samostatnou silou pro ochranu hranic. Stálý sbor o 10 000 lidech musí být navýšen. Dále musíme posílit hraniční kontrolu a zlepšit výměnu údajů, abychom zastavili zločince nebo ekonomické migranty, kteří již byli odmítnuti z Evropy. Pro efektivnější řízení v případě návratů potřebujeme evropský příkaz k navracení, který by pomohl zabránit azylové turistice do Evropy. Pokud byl žadatel o azyl odmítnut v jednom členském státě, měl by mít jiný členský stát právo učinit totéž.

V době zvýšené hrozby terorismu, počítačové kriminality a celosvětové migrační krize musí mít Evropa efektivnější ochranu. Poslanci Evropské lidové strany usilují o společné a efektivní řešení pro naši budoucnost. Je nám totiž jasné: buď bude Evropa bezpečná anebo nebude žádná Evropa.

Autor je předseda poslaneckého klubu Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. Jejím členy jsou i česká KDU-ČSL a TOP 09.