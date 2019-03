Šojdrová: Brexit je lekce pro skutečné vlastence

Všímáte si po naší krásné vlasti četných cedulek s nápisy typu „financováno z prostředků EU“? Pokud ne, je to škoda. Republika je jimi doslova obsypaná. Ano, vybudované či zrekonstruované dopravní komunikace, kanalizace, kulturní památky, školy, výzkumná centra, vytvořená pracovní místa a mnoho jiného. To všechno jsou materiální výhody našeho členství v EU. Těch nemateriálních je snad ještě mnohem víc. Patříme prostě do elitního klubu. Bylo by fajn si to už konečně uvědomit. A být na to hrdý!