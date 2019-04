Šojdrová: Brexit je pokus o rozvod manželů, kteří by spolu klidně mohli žít dál | info.cz

Někdo jako důkaz, že z EU lze vystoupit, jiný, že to fakticky nejde, další v tom vidí krizi EU, jiný zase potvrzení toho, že EU27 dokáže být jednotná a efektivní. Celá záležitost pak připomíná seriál na pokračování plný zajímavých zápletek. A humor zde také nechybí. V Británii komici premiérku Theresu May již překřtili na Theresu Maybe, popř. Theresu June. Nyní to vypadá, že brexit opravdu bude až v červnu. Včera o to požádala premiérka předsedu Evropské rady. Příští týden lídři EU na summitu toto prodloužení asi potvrdí.

Během středeční debaty jsem poprvé slyšela britského poslance konzervativců v Evropském parlamentu vyjádřit přání v tom smyslu, že by brexit vůbec být nemusel, když by britská premiérka dostala více času. Druhé referendum asi nebude, řešením by ale mohly být předčasné volby, jež by se mohly konat spolu s evropskými volbami, které Británie bude muset zorganizovat.

Nejsem britský volič, ale kdybych jím byla, nechtěla bych, aby o dalších brexitových záležitostech rozhodoval tento parlament. Ten, který Británii - kolébku parlamentarismu - zesměšnil před celým světem. To se týká brexitářů, vládních poslanců, ale především také labouristů. Jejich lídr Jeremy Corbyn se v této situaci vůbec nechová státnicky a myslí jen na své případné volební vítězství. Doufám, že jej mít nebude.

Po včerejšku také víme, že Británie neodejde bez dohody. To poslanci vládě zakázali, protože právem tuší, že by to byla katastrofa pro ostrovní ekonomiku. Vyjednanou dohodu a její možné varianty ale také nikdo nechce. Tak to vypadá, že Británie nakonec neodejde vůbec, nebo Británie zůstane alespoň v celní unii s EU.

Je to zklamání? Znamená to, že z EU nejde odejít? Nikoli, odejít lze, ale cenu tohoto kroku si nikdo dopředu nespočítal. Brexit je jako pokus o rozvod dvou manželů, kteří by spolu klidně mohli a měli žít dál, jen mají zrovna manželskou krizi. Mají děti, společný dům a vědí, že zpřetrhání těchto vazeb by pro ně a jejich děti bylo více než nešťastné. Stejně jako jim i Británii by pomohlo něco na způsob manželské poradny a rozvod by nebyl nakonec nutný.

V případě Británie by touto poradnou mohly být nové volby. V případě EU volby do Evropského parlamentu, ve kterých doufám zvítězí rozumné proevropské síly a politici, kteří budou skutečně pracovat pro blaho občanů, budou jim co nejvíce naslouchat, ale budou schopni šířit i osvětu, pokud narazí na mýty a dezinformace.

Autorka komentáře je poslankyní Evropského parlamentu za KDU-ČSL.