Šojdrová: Zákaz dvojí kvality potravin v EU – dílčí úspěch na dlouhé cestě | info.cz

Zájem o ně je veliký. Každému čím dál více záleží na tom, co jí. Pomohly i různé osvětové akce. Jednu takovou jsem pořádala sama v Evropském parlamentu: poslancům a úředníkům jsem dávala ochutnávat „stejné“ potraviny ze západní a východní Evropy, aby sami mohli okusit rozdíl.

Cesta k výsledné podobě směrnice, kterou máme nyní na stole, byla trnitá a svědčí o tom, že i Česká republika, pokud všichni táhnou za jeden provaz, může v Bruselu leccos dobrého prosadit. Mnohé staré členské státy se ale velmi bránily a výsledný kompromis je zřejmě maximum možného, co šlo uhrát, i proti tlaku velkých potravinářských firem.

Finální kompromis tedy není ideální, ale je to krok správným směrem k zefektivnění boje proti dvojí kvalitě. Především poprvé je dvojí kvalita výslovně uznána jako nekalá praktika. Přínos vidím i v tom, že úprava dvojí kvality není omezena jen na potraviny, ale týká se jakéhokoliv zboží.

Směrnici ale lze pochopitelně z našeho pohledu ještě vylepšit, proto jsem podpořila návrhy, které zavádí striktní zákaz dvojí kvality. Současná dohodnutá verze totiž dvojí kvalitu připouští z legitimních objektivních důvodů, například za účelem splnění požadavků národních právních předpisů, nebo pokud nemá rozdílné složení dopad na rozhodnutí spotřebitele si zboží pořídit.

Typickou situací v tomto smyslu jsou národní omezení na množství cukru v různých potravinách nebo potřeba různé hustoty čokoládově-oříškových krémů podle toho, zda se mažou na měkké bagety (Francie, Itálie), nebo na tvrdší chléb (Česko, Německo). Důležité ale je, že spotřebitel nesmí být klamán. Když si koupí kolu pod značkou Coca Cola v České republice, tak musí být stejná jako v Rakousku. A pokud nebude, tak to spotřebitel musí vědět.

Proto i navzdory některým nedostatkům bychom směrnici nyní měli schválit, aby mohla začít její implementace. Shození dohodnutého kompromisu ze stolu se zdá být pro leckoho lákavá možnost politického zviditelňování, ale ve výsledku by to ničemu neprospělo. Česká vláda a parlament budou mít během dvouletého provádění směrnice možnost nastavit přísné parametry kontroly a hodně bude také záležet na odvaze správních orgánů, zda se posléze dokáží postavit velkým firmám a budou nová pravidla ochrany spotřebitele skutečně vymáhat a popř. uvalovat sankce.

Až bude směrnice implementována, budeme mít ještě dva roky na to, abychom fungování systémů proti dvojí kvalitě vyhodnotili. Pokud se ukáže, že nefunguje, Komise bude muset navrhnout patřičnou novelizaci, s tím směrnice počítá. Je to závazek od nás vůči našim voličům, že toto téma nepustíme a budeme se jím dále zabývat v příštím volebním období Evropského parlamentu. V Evropské unii nesmí být spotřebitelé první a druhé kategorie. Na to musíme dohlédnout.

Autorka komentáře je poslankyní Evropského parlamentu (KDU-ČSL).

