Z nechtěné Popelky horké téma: Dvojí kvalita a (ne)fungování vnitřního trhu. Komentář europoslankyně Sehnalové

Jako symboliku rozdělené Evropy, se kterou je potřeba definitivně skoncovat, dvojí kvalitu odsoudil předseda Komise Jean-Claude Juncker a lídři zemí V4 téma tlačili na agendě jednání ministerských předsedů v Evropské radě.

Zákazník, který se dosud musel spokojit s kuřecím separátem ve své oblíbené masové konzervě, však zatím mnoho důvodů k radosti nemá. Našlo se sice pár výrobců, kteří dosavadní dělení spotřebitelů na různé kategorie přetavili v komparativní výhodu a oznámili sjednocení receptur, chcete-li, směrem k západním standardům. Z řady jednání, která dlouhodobě vedu se zástupci výrobců a prodejců potravin a spotřebního zboží, je však patrné, že ochota měnit zaběhnuté je minimální. Našeho zákazníka známe sami nejlépe a víme, co chce. Na můj dotaz, proč lidé z českého příhraničí jezdí pravidelně za nákupy do Německa, a proč si lidé nechají dovážet prací prášky na objednávku, jsem však zatím uspokojivou odpověď nedostala.

Úkolem politiků není předepisovat výrobcům, co mají vyrábět, a už vůbec ne radit lidem, co jíst nebo kupovat. Nad rozdílnou kvalitou zboží, které zákazníka naláká na systematicky budovanou značku, ale rukou mávnout nelze. Výhody, které přináší hospodářským subjektům přístup na celoevropský trh, znamenají také odpovědnost vůči zákazníkovi. Pro devět z deseti Čechů je podle průzkumu dozorového orgánu rozdílná kvalita značkového zboží problém. Je na čase, aby si to producenti začali uvědomovat.

Pokud chtějí výrobci spotřebitelům vyjít vstříc a přizpůsobit výrobek například místním chutím, jak často argumentují, měli by o tom na obalu jasně informovat. Nevěříte, že mají Češi odlišnou chuť? Pak máte právo se sami rozhodnout, jestli o pozměněný výrobek stojíte. Za zcela nedůstojnou pak považuji optimalizaci kvality s ohledem na tzv. cenová očekávání spotřebitelů.

Prodávat na vnitřním trhu výrobky, které spotřebitel může snadno vnímat jako identické, se záměrně jiným složením, je klamání spotřebitele. Navrhuji proto v Evropském parlamentu pozměnit směrnici o nekalých obchodních praktikách. Ne proto, aby limonáda chutnala všude stejně, ale aby nad sebou nepoctivci cítili reálnou možnost trestu, pokud nebudou jednat fér. Jedná se také o důležité gesto směrem k občanům z nových členských států, že vedle přiznání problému existuje i ochota jej řešit. Pokud se tak nestane, důvěra ve společný evropský trh dostane další citelnou ránu.

Autorka je europoslankyně za ČSSD a zpravodajka Evropského parlamentu k tématu dvojí kvality značkových výrobků na vnitřním trhu.