Nechcete migranty? Dejte kompenzace, navrhla podle tisku Merkelová. Babišovi se to vůbec nelíbí

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s tím, aby v Evropské unii vznikl systém kompenzací, které by musely státy, jež nepřijímají migranty, poskytovat ostatním. Dnes to řekl novinářům na setkání lídrů českého stavebnictví v Praze. O návrhu se v rozhovoru s německým nedělníkem Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) zmínila německá kancléřka Angela Merkelová. Podle Babiše by se EU v otázce migrace měla zaměřit na zastavení migračních toků mimo evropský kontinent.

Merkelová v rozhovoru pro FAS zmínila, že by v EU měl vzniknout flexibilní azylový systém, do kterého by každý stát přispíval způsobem podle svého uvážení, ovšem ve srovnatelné míře. Ve výsledku by tak země, které nebudou přijímat migranty, tuto svou odmítavou politiku kompenzovaly ostatním státům EU jiným způsobem. Kancléřka zároveň uvedla, že nechce dohodu o migrační politice prosazovat silově a chce najít řešení, které bude přijatelné pro všechny členské státy.

"My to nechceme kompenzovat, proč bychom to kompenzovali příspěvkem. My se o tom vyjádřili jasně, že o tom, kdo bude u nás pracovat nebo žít budou rozhodovat tady naši lidi, naše firmy," řekl dnes Babiš.

Podle něj je třeba zastavit migranty ještě předtím, než dorazí do Evropy. "My tu migraci musíme zastavit mimo evropský kontinent a pomoci těm lidem v Africe a v Sýrii. A tam jsme zaspali dobu, evropská diplomacie v rámci Sýrie neudělala vůbec nic," řekl. EU se podle něj musí zasadit o likvidaci sítí pašeráků, kteří převážejí migranty do Evropy a vydělávají na tom.

Český premiér zároveň vyjádřil přesvědčení, že k zastavení migrantů nebude stačit unijní pohraniční agentura Frontex. "Nápad, že Frontex bude všechno hlídat, z dlouhodobého hlediska není reálný. Musí to hlídat jednotlivé členské státy," řekl novinářům.