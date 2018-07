Něměcká vládní krize: Seehofer zvažuje kvůli sporům o migraci rezignaci, rozhodnout se chce dnes

Horst Seehofer nabídl v neděli svým kolegům z CSU překvapivě rezignaci jak z čela strany, tak i odstoupení z funkce ministra vnitra. "Ano, řekl jsem, že nabídku obě své funkce, že to udělám v příštích třech dnech," řekl dnes časně ráno. Agentura DPA s odvoláním na zdroje uzavřeného jednání CSU v Mnichově uvedla, že nejužší vedení CSU se snažilo Seehofera přesvědčit, aby demise nepodával. Maratonské jednání, které trvalo přes osm hodin, bylo přerušeno a vedení strany se Seehoferem konzultovalo. Seehofer chce dnes vést krizová jednání se špičkami CDU a poté se rozhodnout, zda odstoupí.

Rovněž CDU v neděli jednala o migrační politice. Mluvčí strany ale dnes časně ráno oznámila přerušení jednání, které má pokračovat dnes v Berlíně v 08:30.

Kancléřka se může po dnešku opřít o svoji CDU, jejíž předsednictvo vyjádřilo Merkelové podporu. Seehofer naopak na paralelním jednání své CSU v Mnichově ostře zkritizoval výsledky, kterých kancléřka tento týden dosáhla na summitu EU v Bruselu. Seehofer o nich s kancléřkou jednal v sobotu pozdě večer. Podle zdrojů agentury AFP si však dnes straníkům postěžoval, že schůzka nic kloudného nepřinesla.

Kancléřka v rozhovoru pro ZDF označila rozkol mezi CDU a CSU za „vážný“, zdůraznila ale zároveň, že udělá všechno možné, aby vládní krizi zažehnala. To se jí ale zjevně nepovedlo.

Agentura AFP s odkazem na zdroje z jednání CSU uvádí, že Seehofer chce podat demisi, protože necítí ve straně dostatečnou podporu. Zatím svoji rezignaci ale oficiálně nepodal.

Jak podotýká agentura DPA, bez CSU nemá koaliční vláda kancléřky Merkelové většinu v parlamentu. Kancléřka by měla v případě, že se CSU rozhodne „trhnout", na výběr z několika možností: vládnout menšinově, najít si nového koaličního partnera nebo jít do předčasných voleb.









Pokud by se CSU rozhodla opustit vládní koalici, přišla by kancléřka Merkelová o parlamentní většinu a uvrhlo by to zemi do hluboké politické krize. Bavorská strana by také mohla jen nahradit Seehofera jiným politikem, který by mohl s kancléřkou Merkelovou z CDU vyjednat kompromis o migrační politice Německa.

Při stranickém jednání Seehofer nastínil podle zdrojů z jednání tři možné scénáře pro řešení krize. Buď ustoupí v otázce migrační politiky kancléřce Merkelové, nebo se jí postaví a nařídí vracet migranty, kteří požádali o azyl jinde, již na hranicích. To by vedlo k tomu, že by ho kancléřka zbavila funkce a vládní koalice by se rozpadla. Třetí možností je pak jeho demise, které prý dává přednost.

Seehofer prosazuje, aby migranti, kteří už byli registrováni v jiné členské zemi EU, byli vraceni přímo z německých hranic. Kancléřka to odmítá, pokud v rámci EU nebudou existovat příslušné dohody.

Seehofer se ještě v sobotu pozdě večer s Merkelovou setkal, podle zdroje agentury Reuters ale v neděli tuto schůzku označil za neplodnou.

"Sdílím názor CSU, že je třeba omezit počet imigrantů, které do Evropy přivádějí pašeráci, a také sdílím názor, že žadatelé o azyl si jednoduše nemohou vybírat, do jaké země chtějí jít," uvedla v neděli kancléřka a připomněla, že dosáhla dohody s Řeckem a Španělskem o vracení migrantů. S CSU ji prý rozděluje jen to, jakým způsobem migraci omezit. Merkelovou v neděli v tomto směru vedení CDU jasně podpořilo.

Vedoucí představitelé CSU jsou rozděleni v názoru, jak čelit pravicově populistické Alternativě pro Německo v říjnových zemských volbách, poznamenala v souvislosti s celolu krizí agentura Reuters.

Někteří členové CSU poukazovali také na to, že u voličů v Bavorsku je populárnější Merkelová než Seehofer i bavorský premiér Markus Söder. Podle nich by důrazem na krajní přístup k migraci mohla CSU přijít v Bavorsku o centristické voliče, uvedl Reuters.