Nezastavitelný Orbán: Maďarské volby má současná vládní koalice v kapse, naznačují průzkumy

Méně než dva týdny před parlamentními volbami v Maďarsku zůstávají favoritem hlasování strany současné vládní koalice pod vedením premiéra Viktora Orbána. Podle dnes zveřejněného průzkumu agentury Nézöpont by volební svazek strany Fidesz a křesťanských demokratů podpořila nadpoloviční většina rozhodnutých voličů. Na druhém místě by skončila krajně pravicová strana Jobbik. Volby se konají v neděli 8. dubna.

Volební koalice Orbánovy strany Fidesz a Křesťanskodemokratické lidové strany (KDNP) vicepremiéra Zsolta Semjéna by podle průzkumu podpořilo 52 procent voličů, kteří se už rozhodli k volbám jít. Fidesz a výrazně menší KDNP společně vládnou již od roku 2010.

Na druhém místě by s 15 procenty hlasů podle průzkumu skončila krajně pravicová strana Jobbik, která v minulých volbách v roce 2014 získala téměř 21 procent hlasů a v končícím volebním období byla druhou nejsilnější opoziční stranou.

Třetí místo by s 11 procenty obsadila společná levicová kandidátka Maďarské socialistické strany (MSZP) a strany Dialog za Maďarsko (Párbeszéd). Po osmi procentech by získaly Demokratická koalice (DK) a ekologicky zaměřená strana LMP.

Pětiprocentní hranici by podle průzkumu institutu Nézöpont nepřekročilo hnutí Momentum, které vešlo ve známost především úspěšnou peticí, jíž dosáhlo stažení kandidatury Budapešti na pořádání letních olympijských her v roce 2024. Do parlamentu by se nedostala ani recesistická Strana dvouocasého psa, které chtějí svůj hlas dát dvě procenta voličů.