Nezletilí v bundeswehru: Není to problém, armáda to ale nepotřebuje, říká německý expert

Nová data o počtu nových rekrutů mladších 18 let v německém Bundeswehru v zemi opět rozhýbala debatu o tom, zda by se možnost náboru nezletilých neměla zakázat – a to přesto, že čísla poprvé za pět let klesla. Jak pro INFO.CZ říká německý odborník na obrannou politiku Torben Schütz, snížení počtu nezletilých rekrutů je dobrá zpráva – německá armáda je podle něj navíc ani nepotřebuje. Přesto nepovažuje za nutné, aby se možnost náboru 17letých Němců zakazovala.