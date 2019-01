Nová kapitola pro Německo a Francii. Merkelová s Macronem podepsali v Cáchách smlouvu o spolupráci

"Obnovujeme základ našeho vztahu," poznamenala šéfka německé vlády v narážce na to, že dnes podepsaná dohoda navazuje na Elysejskou smlouvu, v níž se přesně před 56 lety k těsné spolupráci svých zemí zavázali jejich tehdejší představitelé Konrad Adenauer a Charles de Gaulle. "Myslím, že by byli hrdí na to, že ta smlouva dodnes trvá a vzkvétá," poznamenal Macron k dohodě z roku 1963, která byla klíčová pro poválečný vývoj německo-francouzských vztahů.

Rozšíření tehdejší smlouvy je podle Merkelové nutné, protože "žijeme ve zvláštních časech", které vyžadují nové a rozhodnější odpovědi. Stejně jako Macron přitom zmínila výzvy, které představuje oslabení dosavadního mezinárodního řádu, klimatické změny nebo vystoupení Británie z Evropské unie. "V tomto světě a v této Evropě musí Německo a Francie přijmout zodpovědnost a ukázat cestu," vyjádřil své přesvědčení francouzský prezident.

Smlouva, jejíhož podpisu se na Cášské radnici zúčastnil také šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker, si klade za cíl mimo jiné posílit schopnost Evropy jednat samostatně v zahraniční a bezpečnostní politice nebo prosadit Německo za stálého člena Rady bezpečnosti OSN. Na 16 stránkách dohody jsou také návrhy, které mají vést k užší spolupráci v hospodářské, energetické, klimatické nebo rozvojové politice.

"Práce podpisem nekončí, smlouva se musí naplňovat den za dnem," zdůraznila Merkelována ceremonii, během níž zazněly hymny Německa, Francie i Evropské unie. "Po smlouvě musejí následovat činy," podotkl ve stejném duchu Macron, proti němuž před radnicí protestovalo přes sto členů sociálního hnutí žlutých vest.