Nový den, nová porce nejistoty kolem brexitu: Brusel čeká na Mayovou, na summitu se nerozhodne

Britská premiérka Theresa Mayová požádá Evropskou unii pouze o krátký odklad brexitu. S odvoláním na nejmenované zdroje v britské vládě o tom dnes informují britská média. Konkrétní navrhovaný nový termín odluky neuvádí, bude to prý ale nejpozději do 30. června, aby se Londýn nemusel zúčastnit květnových voleb do Evropského parlamentu. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uvedl, že rozhodnutí o očekávané britské žádosti o odklad od řádného summitu neočekává, podle jeho mluvčí Miny Andreevové by se Evropská rada mohla za tímto účelem znovu sejít příští týden.