Nový šéf evropských lidovců vyhlásil válku populistům. Ohrozí Tuskův postoj maďarský Fidesz? | info.cz

Setrvání maďarské vládní strany Fidesz v největší europoslanecké frakci EPP je nejisté, hovoří však pro něj několik faktorů. Loajalita jejích poslanců, rozdíl mezi rétorikou a činy maďarského premiéra Viktora Orbána i významná ztráta vlivu v případě odchodu do jiné skupiny. S novým šéfem frakce Evropské lidové strany (EPP) to ale bude mít maďarský autoritářský premiér pravděpodobně těžší než dosud.

O jeho vítězství nebylo pochyb. Někdejší polský premiér a později unijní prezident Donald Tusk se tento týden stal novým šéfem Evropské lidové strany, nejsilnější frakce v Evropském parlamentu. Tusk neměl na stranickém kongresu v Záhřebu protikandidáta, ruku pro něj zvedlo hned 491 delegátů. Proti jich bylo jen 37.

Zatímco 62letý Donald Tusk se stal vůbec prvním politikem z postkomunistické země v čele EPP, s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a jeho Fideszem se u lidovců hýbe židle. A nástup proevropského Tuska by mohl kritiku maďarského autoritářského režimu v rámci frakce ještě zesílit.

Nepřímé varování do Maďarska vyslal Tusk už ve svém volebním projevu, když vyhlásil válku autokratům a populistům. „V žádném případě nemůžeme nechat oblast bezpečnosti politickým populistům, manipulátorům a autokratům, kteří lidi přesvědčují o neslučitelnosti svobody s bezpečností,“ hřímal v Záhřebu.

Právní stát na oltáři bezpečnosti

Konkrétně polský expremiér zmínil uprchlickou krizi v roce 2015 a dohodu o snížení počtu běženců mezi Evropskou unií a Tureckem. „Někdo tvrdě pracoval, ale jen aby bránil způsob, jak věci prezentovat, postavit plot a nápisy s protiimigrační propagandou,“ vzkázal Orbánovi, aniž by ho jmenoval. „Nebudeme obětovat hodnoty jako občanské svobody, právní stát a slušnost ve veřejném životě na oltář pořádku a bezpečnosti," citoval ho server Eutractiv.

„Jak znám pana Tuska, tak myslím, že bude razantní a bude pokračovat v linii, kterou jsme nastoupili. Strana, která je členem EPP, musí dodržovat hodnoty, které společně zastáváme. Já na jednu stranu vnímám nynější nepřítomnost maďarských europoslanců jako ochuzení, na druhou stranu byly ale pro mě byly některé aktivity pana Orbána také nepřijatelné,“ podotýká k tomu lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová. „Myslím, že Donald Tusk bude v tomto směru ještě tvrdší než Joseph Daul,“ dodává evropská poslankyně s tím, že dosavadní šéf Daul se snažil mít pro politiky ze střední Evropy vzhledem k jejich odlišným zkušenostem pochopení. „Tusk ale může Orbánovi říci: Já mám stejnou zkušenost.“

Zástupci Fideszu na záhřebský kongres nepřijeli, z Maďarska se dostavili jen představitelé křesťanských demokratů, kteří figurovali na kandidátce vedené právě Fideszem. Zastánce ale maďarský premiér na kongresu měl – ve prospěch setrvání Fideszu v lidovecké frakci se vyslovil bývalý slovinský premiér Janez Janša. Argumentoval tím, že potrestání strany, která dosáhla v rámci skupiny nejlepšího volebního výsledku, nedává smysl.

Orbánův autoritářský styl vlády, kvůli němuž se dostává do konfliktu nejen s Evropskou komisí, ale i mnohými partnery v rámci frakce, vedl k březnovému rozhodnutí EPP o dočasném přerušení členství Fideszu. Pro vyloučení maďarské vládní strany hlasovali zástupci 13 ze 70 stran, o nichž později Orbán řekl, že „posloužili jako užiteční idioti“. Tvrdší postoj vůči Fideszu prosazovali zejména europoslanci ze zemí Beneluxu, Skandinávie, ale i Litevci nebo Portugalci. Orbán se jim později omluvil, zároveň ale požádal, aby přehodnotili svůj názor na vyloučení Fideszu. Své odpůrce tak rozhodně nepřesvědčil.

Na pozastavení členství se nicméně podle EPP oficiálně dohodly obě strany. Od té doby probíhá proces vyhodnocení vzájemných vztahů, který dostaly na starosti tři „těžké váhy“ evropských lidovců: bývalý šéf Evropské rady Herman Van Rompuy, někdejší rakouský kancléř Wolfgang Schüssel a expředseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering. Svoji závěrečnou zprávu předloží během prosince. „Poté zahájím intenzivní konzultace,“ slíbil v Záhřebu nový šéf konzervativců.

Vyloučení nehrozí, tvrdí Maďaři

Navzdory jeho ostrým slovům na adresu Orbána ale během kongresu maďarští zástupci vyjádřili přesvědčení, že vyloučení Fideszu není na stole. Zdroj z EPP k tomu řekl, že pro setrvání Fideszu hraje roli i značná loajálnost jeho europoslanců při parlamentních hlasováních. „Jeden z nich byl dokonce místopředsedou frakce odpovědným za hlasování,“ řekl INFO.CZ. Zdůraznil také konsenzuální politiku dosavadních šéfů EPP s tím, že nově zvolený Tusk by měl mít díky řízení Evropské rady podobné schopnosti a zkušenosti.

Vůli ke kompromisu by měl mít ostatně i Orbán, který sice při unijních šarvátkách obvykle volí drsný styl, nakonec ale potichu ustoupí. Ukázkou takového postupu byl Orbánův boj proti uprchlickým kvótám – ty sice halasně odmítal, později ale média odhalila, že Maďarsko přijalo přesně tolik žadatelů o azyl, kolik mu stanovily kvóty.

Odchod z Evropské lidové strany by také pro Fidesz znamenal velkou ztrátu vlivu. Pokud by se měl přidat k některé ze zbývajících frakcí, nabízela by se nejspíš Skupina evropských konzervativců a reformistů (ECR), v níž zasedají mimo jiné europoslanci ODS. Ta se ale kvůli brexitu stane marginální, právě britští toryové v ní totiž tvoří hlavní sílu. Po jejich odchodu (zřejmě) na konci ledna budou frakci dominovat polští národovci ze strany Právo a spravedlnost (PiS), kteří rovněž mají problémy s dodržováním pravidel právního státu.