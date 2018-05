Odvolání autora básní o Erdoganovi byla zamítnuta. Básně zůstávají z části zakázané

Televizní moderátor a komik ve svém díle, které obsahovalo řadu vulgarismů, líčil tureckého prezidenta jako člověka, který porušuje lidská práva, a také jako někoho, kdo provozuje sex se zvířaty či sleduje dětské porno. Německý komik básní reagoval mimo jiné na případy porušování svobody slova a tisku v Turecku.

Erdogan, který vůči kritikům tvrdě postupuje i v Turecku, si to nenechal líbit a Böhmermanna zažaloval. Hamburský soud nižší instance pak komikovi zakázal velkou část básně opakovat, když konstatoval, že i satira má své hranice. Nesmí podle něj jít o čisté hanobení a porušování lidské důstojnosti, což se v některých pasážích Böhmermannovy básně stalo. V dalších se ale satiricky vypořádal se současnou situací v Turecku, což je přípustné. Tyto pasáže je možné znovu zveřejnit.

Ke stejnému verdiktu dnes došel i hamburský vrchní zemský soud, který odmítl odvolání sedmatřicetiletého satirika. Zároveň se vyslovil i proti požadavku právníků Erdogana na zákaz celé básně.

Takzvaná Böhmermannova aféra, jak se kauze v Německu přezdívalo, měla širší dopady, a nakonec změnila i německý trestní řád. Turecký prezident totiž vůči satirikovi spustil nejen civilní, ale také trestní proces. Využil přitom dlouhá léta nepoužívaný paragraf 103 německého trestního zákoníku o urážce zahraničního majestátu. Trestní stíhání Böhmermanna umožnil souhlas německé vlády, která si za to vysloužila velkou kritiku. Zřejmě i kvůli ní se kabinet začátkem loňského roku rozhodl, že příslušný paragraf zruší. Nepatří podle něj do 21. století. Trestní stíhání vůči Böhmermannovi, kterému hrozilo několik let vězení, státní zastupitelství nakonec zastavilo.