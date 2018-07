Orbán: Dny Evropské komise jsou sečteny, její rozhodnutí nejsou důležitá

Rozhodnutí a návrhy Evropské komise nejsou důležité vzhledem k tomu, že její „dny jsou sečteny“. V rozhovoru s maďarským rozhlasem to dnes prohlásil premiér Viktor Orbán, který tak upozornil na končící mandát EK. Ten vyprší příští rok v květnu. Podle šéfa maďarské vlády potřebuje Evropská unie novou komisi s novým přístupem k migrační politice, napsala agentura Reuters.

Obrán v EU dlouhodobě prosazuje co možná nejtvrdší migrační politiku. Země se například podobně jako Česká republika či Polsko odmítla podílet na programu přerozdělování žadatelů o azyl podle kvót z Itálie a Řecka. Budapešť také schválila nová pravidla, která zakazují jakoukoliv pomoc ze strany vnitrostátních, mezinárodních i nevládních organizací lidem, kteří žádají v zemi o azyl nebo o povolení k pobytu.

Evropská komise poslala Maďarsko kvůli novým pravidlům i podobě vnitrostátních zákonů o azylu a navracení žadatelů před Evropský soud. Podle EK totiž země neplní své povinnosti vyplývající ze smluv EU, právních předpisů EU a Listiny základních práv.

Podle Orbána ale rozhodnutí EK není důležité vzhledem k jejímu končícímu mandátu. Stávající návrhy a rozhodnutí EK pak označil za poslední škubnutí v nohách žab, „které jsme viděli při biologických pokusech ve škole.“

„Po evropských volbách potřebujeme komisi, která netrestá ty státy, které brání vlastní hranice, jako je Maďarsko,“ uvedl Orbán v rozhovoru. Dodal přitom, že EK by měla trestat ty země, které do Evropy pouštějí miliony migrantů, čímž porušují stávající závazky EU. O které státy jde, ale neuvedl. Volby do Evropského parlamentu se mají konat v květnu 2019.