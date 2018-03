Otravu Skripala bude řešit Brusel. Způsoby Rusů jsou stále absurdnější, tvrdí Johnson

Johnson unijní podporu dnes ráno ocenil a zdůraznil, že Londýn postupuje v souladu se svými závazky plynoucími ze smlouvy o nešíření chemických zbraní. "Je to v jasném kontrastu s tím, jak se chovají Rusové," prohlásil.

Britský ministr připomněl, že Moskva nejprve popírala, že by příslušnou nervovou látku, označovanou jako Novičok (nováček), vůbec vyráběla. "Pak říkají, že ji vyrobili, ale že vše bylo zničeno. Pak zase, že vyrobili a zničili zásoby, ale část se nějak tajemně dostala do Švédska, České republiky, na Slovensko, do USA či dokonce do Británie," upozornil Johnson na různé výroky ruské strany.

Jedná se podle něj o "klasickou ruskou strategii schovávání jehly pravdy ve stohu lží a mlžení". Dvanáct let po vraždě Alexandra Litviněnka v Londýně už ale nikoho nemohou poplést, prohlásil Johnson. "U stolu dnes v Bruselu není skoro žádný stát, který by v posledních letech nečelil nějakému nepřátelskému či podvratnému ruskému chování," dodal.

Mogheriniová ale při příchodu neodpověděla na otázku, zda kvůli pokusu o vraždu někdejšího dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery nervovou látkou vojenského typu připraví EU například nové sankce vůči Rusku. Poznamenala pouze, že už dopoledne se dá čekat společné prohlášení evropských ministrů zahraničí. Ve čtvrtek se budou věcí zabývat také šéfové států a vlád unie na svém březnovém summitu.

Koncem minulého týdne nechal dobře informovaný britský diplomat bez odpovědi otázku, zda mezi nyní zvažovanými možnostmi je i žádost Británie o aktivaci článku 42. lisabonské smlouvy. Ten předpokládá, že ostatní státy EU poskytnou veškerou pomoc a podporu členské zemi, která se stala na svém území terčem ozbrojeného napadení. Článek byl zatím aktivován jednou, po teroristických útocích ve Francii na podzim 2015.

"Dnes půjde v prvé řadě o to, abychom dostali další informace a abychom ukázali, že stojíme po boku Velké Británie a že něco takové není akceptovatelné," podotkl při příchodu také německý ministr Heiko Maas. Podle něj ale neexistuje jiné věrohodné vysvětlení věci, než je ruský podíl na útoku.

Britský ministr Johnson minulý týden s případem spojil přímo ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten tuto neděli s jasným náskokem vyhrál prezidentské volby a získal další šestiletý mandát.

Španělský ministr zahraničí Alfonso Dastis při příchodu na dnešní jednání v Bruselu uvedl, že je třeba situaci pečlivě prověřit, včetně zapojení Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Její experti mají dnes v Británii získat vzorky látky použité při útoku na Skripalovy.