Oxfam: Francie a Itálie se přetlačují o migranty na své hranici

Migranti z přeplněné Itálie toužící se dostat přes francouzskou hranici prožívají strastiplné chvíle, když jsou opakovaně vraceni do nevyhovujících podmínek na italské straně. V posledních měsících jich do hraničního města Ventimiglia přibyly tisíce a žádná ze stran jim nezvládá pomoci. Vyplývá to ze zprávy charitativní organizace Oxfam zveřejněné dnes krátce před schůzkou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona s novým italským premiérem Giuseppem Contem, která se kvůli při o migranty málem nekonala.

Spor mezi oběma zeměmi vypukl kvůli lodi Aquarius francouzské neziskové organizace SOS Méditerranée s více než šesti stovkami migrantů na palubě, kterou minulý týden odmítla Itálie přijmout. Macron označil postup italské vlády za cynický a neodpovědný. Když začal Řím požadovat omluvu, ubezpečil Conteho, že nechtěl urazit Itálii ani její lid.

Ze zprávy celosvětové charity Oxfam vyplývá, že Aquarius není jediným společným migračním problémem obou zemí. V kdysi poklidném městečku Ventimiglia na hranici italské a francouzské riviéry, kde bylo ještě v roce 2015 pouhých 200 migrantů, jich dnes čeká na možnost dostat se do Francie podle odhadů Oxfamu na 16.500. Kumulaci způsobil fakt, že francouzské úřady obnovily hraniční kontroly kvůli vysokému počtu migrantů mířících touto cestou do jejich země. Jen za první čtyři měsíce letošního roku přibylo 4000 nových lidí.

Zatímco italský azylový systém nestíhá řešit jejich požadavky nebo je rovnou vyřazuje, francouzská policie vrací ty, kterým se podařilo přejít hranice, zpět do bezvýchodné situace na italské straně, uvádí podle agentury AP zpráva.

„Neřekli nám nic. Nedali nám žádné jídlo ani vodu... Takto se mnou v životě žádní policisté nezacházeli,“ popsala Oxfamu sedmatřicetiletá Fatima zacházení francouzské policie, která ji zadržela spolu s její matkou. Obě uprchly z Iráku a Fatima má podle charity zjizvenou tvář z toho, jak ji bili džihádisté z organizace Islámský stát.

Někteří z migrantů po navrácení do Itálie našli útočiště v přeplněném přijímacím středisku, další tu žijí pod mostem. Zatímco v případě dospělých jedná Francie v souladu se současnými evropskými azylovými pravidly, podle nichž má žádost o azyl řešit první země, v případě dětí, které mnohdy rovněž vrací, pravidla podle Oxfamu naopak porušuje. Děti do 18 let mají právo požádat o azyl i ve Francii, policie je však mnohdy vrací, aniž by jim tuto možnost dala, uvádí zpráva.

Právě reforma azylového systému, kterou má řešit evropský summit na konci měsíce, by měla být jedním z hlavních témat dnešního jednání Macrona s Contem. Nová italská vláda tvořená populistickým Hnutím pěti hvězd a protiimigrační Ligou rázně odmítá pokračovat v přijímání migrantů. Itálie je přitom zdaleka nejzatíženější evropskou zemí, v čemž se jí snaží Francie či Německo ulevit podporou reformy zavádějící přerozdělování migrantů. Tu však odmítají zejména postkomunistické země včetně Česka a situace uvázla na dlouhodobém patu.