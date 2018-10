Padne i poslední bašta kuřáků? Výletům za cigaretou do rakouské kavárny je možná konec

Zákon, který podobně jako v Česku vylučuje kuřáky ze všech veřejných prostor, včetně restaurací, měl začít v Rakousku původně platit už letos v květnu. Nová rakouská vláda, složená z lidovců (ÖVP) a Svobodných (FPÖ) však prosadila v parlamentu jeho zrušení. V Rakousku je tak i nadále možné kouřit v oddělených prostorách restauracích a v barech a kavárnách a o velikosti do 75 metrů čtverečních. A to za předpokladu, že se v nich nevaří a nemají do nich přístup osoby mladší osmnácti let.

Fakt, že rakouská vláda ustoupila tlaku kuřáků a některých restauratérů, kteří se obávali výrazné ztráty tržeb, se však setkal s tvrdou kritikou zejména ze strany lékařů. Rakouská lékařská komora spolu s Ligou proti rakovině sesbíraly v rámci iniciativy „Dont smoke“ přes 600 000 podpisů lidí, žádajících, aby vláda vypsala k zákazu kouření referendum. A to se také skutečně stalo.

Od dnešního dne až do 8. října mohou Rakušané hlasovat, zda si přejí úplný zákaz kouření v restauracích bez výjimky. „ Jsme velmi optimističtí v tom, že se nám podaří národ mobilizovat. Jde o zdraví nás všech," řekl Paul Sevelda, prezident rakouské Ligy proti rakovině. Výsledky referenda nejsou právně závazné, pokud se ale organizátorům podaří sesbírat více než 100 000 podpisů, musí se jím zabývat parlament.

Rakousko patří k zemím s největším podílem kuřáků v Evropě. Proti úplnému zákazu kouření, které schválila minulá vláda, se postavil i vlivný cech trafikantů a různá sdružení hospodských a restauratérů. A nový rakouský kabinet tlaku takzvané tabákové lobby podlehl. Kuřáci našli zastání zejména u předsedy Svobodných a dnešního vicekancléře Heinze Christiana Stracheho. „Co nám budou chtít zakázat příště? Vepřové?,“ uvedl na adresu odpůrců kouření Strache, sám silný kuřák.

Někteří lékaři ale vládní ústup z boje proti kouření označili doslova za zločin proti národu. "Máme zřejmě poprvé v historii vládu, které je zdraví národa úplně ukradené," prohlásil Paul Sevelda. Osobně očekává, že požadavek na úplný zákaz kouření v restauracích by mohlo během týdne podpořit až 900 000 Rakušanů. A to by podle něj měla být dostatečný argument k tomu, aby vláda zákaz zavedla.

Toho se přitom obávají paradoxně i někteří čeští kuřáci. Možnosti zakouřit si v rakouské kavárně či restauraci totiž využívá i řada Čechů, pro které je podobný „požitek“ doma zakázaný. „Když mám čas, sednu v sobotu do auta a jedu si dát kávu s cigaretou do Gmündu nebo do Lince. V téhle bohem požehnané zemi to naštěstí ještě není zakázané,“ řekl už dříve zpravodaji „info.cz“ českobudějovický právník Jiří Švihla. Údajně di nedovede představit, že by kuřáci museli vyklidit i tak tradiční „kuřácký“ prostor jako je rakouská kavárna. „To snad proboha rakouská vláda nedopustí,“ říká Švihla..

Rakušané mohou tento týden kromě referenda o zákazu kouření hlasovat i v dalších dvou referendech. První prosazuje požadavek na odbourání rozdílu v platech mužů a žen, organizátoři druhého zase žádají zrušení televizních a rozhlasových poplatků.