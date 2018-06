Panovala příjemná atmosféra, pesimismu Čechů je škoda, říká muž, který vyjednával vstup ČR do EU

Vy jste řídil za EU přístupové rozhovory Česka. Jak to před rokem 2004 vypadalo? Jaká byla v Česku podle Vás nálada?

Byla to velmi, velmi pozitivní a příjemná atmosféra. Pavel Telička občas, no, obhajoval své pozice a měl na to právo. Ale směrem k rozšiřování konstruktivní na obou stranách. My jsme byli, jak může řada lidí potvrdit, spojenci zemí, které chtěli přistoupit. Snažili jsme se jim pomoci, jak nejlépe jsme uměli. Co bylo skutečně velmi důležité v té době v případě České republiky, ale i v celém tomto regionu, který přistupoval, byla ta široká shoda, jak politická, tak ve společnosti. Tedy s výjimkou komunistů. Když se na to dnes podívám… Kolik, že to je let? 15 let… Myslím, že Česko si vedlo velmi dobře. Dozvěděl jsem se, že máte dokonce nedostatek pracovníků namísto růstu nezaměstnanosti. To je skutečně pozitivní. Všichni ti, kteří na rozšíření EU o Českou republiku pracovali, by měli být velmi pyšní na to, co dokázali.

Říkal jste, že převládalo nadšení, ale našly se také nějaké překážky?

Překážky tu byly. Jednou z nich byly ty známé Benešovy dekrety. Byla velká debata se zástupci německé komunity, která byla vysídlena na konci 2. sv. války. Ale naštěstí jsme měli komisaře Verheugena, který velmi diskrétně našel způsob, jak se s tím vypořádat, a na konci byla dohoda. Také tu byla otázka životního prostředí, Temelína s Rakušany, pokud si správně pamatuji. Ale opět, na obou stranách byly v tu chvíli lidé skutečně naladěni ke sjednocení toho evropského klubu, evropské rodiny.

Více si přečtěte na webu Blesk.cz.