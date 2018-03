Parlamentní listy lhaly tak, až se Brusel musel ozvat. S dezinformačním webem marně bojuje

Evropská unie loni přijala nová pravidla, která napomáhají ochraně spotřebitelů v celé osmadvacítce. Opatření, proti kterým by nejspíš jen málokdo z 500 milionů obyvatel Unie něco namítal – třeba že pokud e-shop podvádí zákazníky, stát má prostředky, jak se bránit. Jenže chyba lávky. Dezinformační web Parlamentní listy zprávu překroutil a vyšlo mu, že Evropská unie nyní může znárodňovat, a celé to hodil na triko české eurokomisařce Věře Jourové. Komise u webu žádala nápravu, jako by však mluvila do dubu. „Žádná reakce, žádné uveřejnění,“ konstatuje EK.