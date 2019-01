Pláč a zoufalství. Migranti zachránění u Malty popisují utrpení, které týdny zažívali na moři

Přes dva týdny se migranti zachránění německou nevládní organizací ve Středozemním moři plavili poblíž maltských břehů. Evropu měli na dohled, vystoupit z lodi ale nemohli – Malta a Itálie totiž odmítají vpouštět do svých přístavů lodě soukromých humanitárních organizací, pokud se unijní země nedokážou shodnout na jejich přerozdělení. Nekonečné čekání a nejistota, zda je evropské země přijmou, se s přibývajícími dny měnily v zoufalství. Atmosféru na lodi a pocity obrovské úlevy popsali migranti pro americký deník The New York Times.