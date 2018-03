Plachetnice vplouvá do bouře: Brusel v dubnu rozhodne o osudu tuzemáku

O povolení výjimky pro Česko používat rumové aroma pro alkoholické nápoje, konkrétně pro tuzemák, se bude v Evropské komisi hlasovat 17. dubna. Datum ještě není definitivní, zatím není znám oficiální program tohoto jednání. Uvedla to Tereza Kubálková z ministerstva zemědělství. O zákazu rumového éteru, který dodává chuť a vůni českému tuzemáku, se začalo kvůli údajné přítomnosti rakovinotvorných látek mluvit minulý rok.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) loni v září uvedl, že v rumové tresti jsou některé rakovinotvorné látky. Čeští výrobci už to tehdy označili jako útok na české potravináře. O výjimce se má podle Nejedlého jednat 17. dubna.

"Jestli to 17. dubna projde, tak 22. dubna končí možnost vyrábět tuzemák klasickou cestou, takže děláme minimálně tři čtvrtě milionu lahví, abychom se předzásobili na tři čtyři měsíce," řekl ČTK Nejedlý. Dodal, že je optimista a že EK při jednání uznala, že jde o marginální problém. Tresť nyní podle něj obsahuje furan.

Výjimku používat rumové aroma pro tuzemák vyjednávalo ministerstvo zemědělství v pracovní skupině EK pro aromata. Spolupracovalo se zástupci průmyslu včetně likérek. "Své stanovisko vyjádřilo (ministerstvo) podáním předmětné žádosti o výjimku," uvedla Kubálková.

Když furan Brusel při výrobě rumu nepovolí, hradecká likérka má připravené jiné výrobní postupy, náklady jí to nezvýší. Podnik oslovili už dříve výrobci rumových trestí, likérka takvyzkoušela desítky vzorků bez furanu.

"Vybrali jsme náhradu. Máme připravené varianty namíchané bez toho furanu a rozdíl mezi chutěmi, vůněmi je skutečně nepatrný," řekl Nejedlý. Rádi by ale zůstali u klasické výroby. "Ten rum se tady dělá 100 let, nikomu to nikdy nevadilo a najednou, protože jsou neustále citlivější přístroje, tak mistři z EU zjistí, že je tam taková látka," podotkl.

"Po rozboru tuzemáku ani není možné ho (furan) zjistit: zjišťovali hlavně rumový éter, rumovou tresť, a té se dává necelé jedno procento. Je to veliká aféra a vůči nám trochu nefér," prohlásil ředitel likérky.

Tuzemák je nejprodávanější lihovina v ČR, každá čtvrtá prodaná lahev alkoholu je tuzemský rum. "Je vzácné, že je u nás tak obrovské množství prodaného jednoho výrobku proti jiným lihovinám. Jinde ve světě je to rozložené mezi whisky, destiláty," řekl Nejedlý. Firmě prodeje tuzemáku rostou. V roce 2017 se ho prodalo 2,185.515 litrů, meziročně o 76.598 litrů více.