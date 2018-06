Polovina migrantů z lodi Aquarius chce do Francie. Před plavbou trpěli muži i ženy, popisuje zdravotnice

Zhruba polovina ze 629 migrantů z lodi Aquarius, kteří v neděli dorazili do Valencie, bude chtít odjet do Francie. Řekla to v rozhovoru s rozhlasem Cadena SER španělská vicepremiérka Carmen Calvová. Podle záchranářky z organizace Lékaři bez hranic, která plula s migranty na lodi Aquarius, je mezi těmito běženci přes osm desítek žen.