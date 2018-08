Pro tisíce migrantů, kteří se v posledních čtyřech letech vydali na nebezpečnou cestu přes Středozemní moře do Evropy, se sen o lepším životě změnil v tragédii. Jen v letošním roce na cestě od afrických k evropským břehům zahynulo 1524 migrantů, za celý loňský rok to bylo 3116 lidí a v roce 2016 dokonce 5143 migrantů. Osud běženců, kteří se navzdory nebezpečí vydávají na vratkých lodích do Evropy, není lhostejný neziskovým organizacím, které do Středomoří vysílají své záchranné lodě. Ty se však kvůli svým záchranným misím často stávají terčem ostré kritiky. Podívejte se, které lodě ve Středomoří operují.