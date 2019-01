Populisté se vezou na vítězné vlně. V květnových volbách mohou navždy změnit tvář Evropy

Ještě nedávno populisté bušili na dveře Evropy. Dnes jsou uvnitř a pány situace.

V Bruselu panuje zvláštní předrevoluční atmosféra. Na nejrůznějších recepcích a večeřích, které jsem navštívil před Vánoci, to trochu vypadalo jako Poslední večeře. Volby do Evropského parlamentu jsou většinou předvídatelná záležitost, ale tentokrát se eurofilové (jako já) bojí, že to bude jiné. Zvykli jsme si za ty roky, že se populistům daří v národních volbách od Švédska po Itálii, ale květnové volby do Evropského parlamentu mohou přinést obrovské vítězství pro Národní hnutí Marine Le Penové, italskou Ligu a další nacionalistické populistické strany – a toto vítězství může změnit politickou tvář Evropské unie.

V minulosti nikdy skutečně moc nezáleželo, jestli v eurovolbách zvítězila levice nebo pravice. Výsledek byl tak jako tak stejný. Parlament byl vždy nositelem myšlenky federalismu, mnohem více než Evropská komise. V praxi volby sloužily pouze k potvrzení panství převládající ideologie v Bruselu, tedy „stále těsnější unie“. Jistě, eurovolby vždy přivedly do parlamentu i nějaké zaťaté pěsti, kacíře a divný politický cirkus, ale jakákoliv zněla otázka, parlament vždy odpovídal: „Více Evropy.“

Ještě před dvěma lety toto myšlení dominovalo. Emmanuel Macron zrovna porazil Marine Le Penovou ve francouzských prezidentských volbách a slíbil nový vítr do plachet mainstreamové politiky. Západ dosáhl „vrcholu populismu“. Po brexitu a zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem – dvou masivních porážkách liberální ortodoxie – byl Macron vyzdvihován za to, že zlomil vaz invazivním populistům. Pro centristy bylo bezpečné vyjít na světlo. Politika měla být znovu normální.

Ale na Macronově vítězství nebylo nic normálního. Ve Francii je Macron povstalec, který semlel levý a pravý střed. A do roka od jeho vítězství se Svobodní vrátili do vlády v Rakousku a Viktor Orbán – černá ovce Bruselu – byl znovuzvolen v Maďarsku s ještě větším množstvím hlasů. Miloš Zeman – široce podezíraný z přisluhování Kremlu – byl znovuzvolen prezidentem České republiky poté, co flirtoval s myšlenkou na referendum o vystoupení země z EU. Jeho vítězství přišlo jen pár měsíců poté, co si Češi zvolili svým premiérem miliardáře a samozvaného populistu Andreje Babiše. V Itálii se moci chopilo Hnutí pěti hvězd a Liga. A hlavně, krajní pravice se znovu stala významnou volební sílou v německé politice.

Napříč evropskými populisty můžeme nyní pozorovat soudržnost. Ne proto, že by Steve Bannon nebo kdokoli jiný budoval nacionalistické hnutí napříč kontinentem. Populisté se nespecializují na spolupráci, což je tak trochu jejich samotná podstata. Ale mnoho z těchto stran už tady nějakou dobu je, dospěly a hovoří za davy: třetinu Francie, polovinu Maďarska a většinu Itálie. Šokují, aby získaly pozornost, ale mění se, když se ujímají moci. Jak rostou – nebo se dostávají k vládě – učí se trpělivosti a umění kompromisu.

To, co začalo jako shluk polemiků a křiklounů, nyní klíčí v síť myslitelů, novinářů a institucí. Jejich politika má rostoucí konzistenci a v jejich řadách vládne větší disciplína. Jsou nacionalisté a (většinou) xenofobové, ale ne zrovna rasisté a fašisté. Jsou euroskeptici, ale (na rozdíl od Toryů (britská Konzervativní strana, pozn. red.) nejsou proti členství v EU. Chtějí vyrazit dveře, ale nechtějí strhnout dům. Tento rozdíl je zásadní pro pochopení toho, co se děje.

Viktor Orbán v Maďarsku, Matteo Salvini v Itálii, Jaroslaw Kaczynski v Polsku a Alice Weidelová v Německu, ti všichni chtějí EU raději reformovat než opustit. Myslí si, že EU překročila své meze a chtějí přesunout moc z Bruselu zpět do národních států. Nemají žádný kolektivní plán pro Evropu, a to je celá jejich pointa: nesnáší myšlenku jednomyslnosti. Rozdílnost, říkají, je charakteristická vlastnost Evropy a chtějí, aby to EU respektovala. Toto sdělení má sílu zčásti proto, že zisky populistů přiměly levý i pravý střed, aby se zamyslel nad svým vlastním přístupem k Evropě.

Podívejme se na křesťanské demokraty a jejich středopravou skupinu v Evropském parlamentu, Evropskou lidovou stranu (EPP). Po dekády byli hlavním tahounem evropské integrace, ale nyní je vytlačují nacionalisté. Německá středopravice se bojí, že křesťanské demokraty kancléřky Merkelové v květnových volbách porazí Alternativa pro Německo (AfD). Ve Francii se strana Charlese de Gaulla a Nicolase Sarkozyho smrkla – téměř marginalizovala – pod tlakem reformisty Macrona a krajní pravice, která se rehabilitovala po své antisemitské a neonacistické minulosti. V Itálii byla středopravá Forza Italia vymazána Salvinim a jeho Ligou, která od loňských voleb zázračně zdvojnásobila své preference. V těchto třech hlavních zemích EU se podpora pro pravý střed smrskává.

Letošní eurovolby zanechají pravý střed bez rozhodného nebo koherentního hlasu. A v bitvě mezi liberalismem a nacionalismem bude navíc vypadat trochu ztraceně. Pravostředová politická strategie je defenzivní a její přístup iritující. Nejrůznější strany z EPP už nevítězí v tolika volbách, a tak se chvástají minulými úspěchy. Minulý listopad se mohly ve stranických primárkách na nového šéfa Komise rozhodnout nahradit Junckera Alexanderem Stubbem. Bývalý finský premiér a ironmaní atlet Stubb je energetickým konzervativcem a nezahanbený podporovatel silnější EU. Místo něj si ale vybraly Manfreda Webera, který je mimo své domovské Bavorsko prakticky neznámý. Jeho hlavní výhoda? Zdá se, že nemá na nic silný názor.

Levici se nevede o nic lépe. Napříč Evropou bude ve volbách bojovat o své voličské jádro, které jí nahlodali nacionalisté a populisté. V mnoha zemích nyní hrozí sociální demokracii vymření. Když si levý střed nedávno vybral za svého vůdce ve volbách do Evropského parlamentu polyglota Franse Timmermanse, nyní Junckerův zástupce, kritici vtipkovali, že stěží zastupuje členskou stranu. Jeho nizozemská sociální demokracie totiž v roce 2017 ztratila v parlamentních volbách více než 75 procent křesel. A průzkumy nyní předpovídají, že z 29 nizozemských křesel v Evropském parlamentu nezíská více než dvě.

Stejně jako labouristi pod Jeremym Corbynem se mnoho sociálně demokratických stran posouvá směrem k radikální levici. Důsledkem je, že se začínají utápět v identitní politice, nejsou už mainstreamem a nezbytně nereprezentují dělníky. Ve Francii má Le Penová největší podporu mezi modrými límečky. Ctihodná Socialistická strana spadla v posledních parlamentních volbách ze 30 na 8 procent a dnes není ničím více než jen lobbistickou skupinou postmoderní levice.

Předpokládaného spasitele centristické italské levice Mattea Renziho přejel v posledních volbách buldozer Beppe Grillo a Hnutí 5 hvězd. Renzi si pořád pěstuje naděje na návrat do paláce Chgi, sídla italských premiérů, ale od volební porážky loni na jaře strávil většinu času produkováním televizního seriálu o své rodné Florencii. Jeho strana má v průzkumech méně než 20 procent.

Takže tady máme pravý střed vystrašený migrací a Evropou bez hranic. Zatímco levice napíná svou pozornost k volnému trhu a ráda by viděla zářezy nové politiky, která by omezila svobodu podnikání napříč hranicemi. Pro tyto strany jsou „čtyři svobody“ problematické. Starají se o polské instalatéry opravující trubky ve Francii a maďarské řidiče kamiónů doručující v Německu zásilky od Amazonu.

Levice hrozí, že pokud nebudou zavedena nová sociální práva nebo daně a regulace práce, která by vyrovnala hřiště mezi členskými státy EU, opustí princip volného obchodu uvnitř EU. Takže předpokládaní nositelé ideje „stále užší Unie“ ztrácejí víru v klíčové fundamenty celého evropského projektu. Dokonce i oni chtějí odlišnou Evropu, se silnějšími hranicemi, slabšími pravidly a větší mocí národních států.

Je ironické, že o totéž žádal David Cameron, když vyjednával o nové úpravě vztahů mezi Británií a zbytkem EU. Říkal tehdy, že Evropa se tímto směrem ubírá stejně, tak proč nezískat nějaké extra kousky a nepomoci udržet EU pohromadě? Byl odmítnut. Částečně i proto, že to nebylo jen o Británii. Požadavky na opuštění společných pravidel přicházely z celého kontinentu a Brusel potřeboval stát pevně za svým. EU chce v konfrontaci s populisty, kteří požadují změnu v Evropě, nejprve vidět, jestli tato hnutí náhodou nezmizí stejně rychle jako se objevily a nenechají tak velký integrační projekt dále pokračovat.

Možná, že tohle vysvětluje robustnost EU v rozhovorech o brexitu. Paradoxně, bruselská rigidita je znakem vnitřní slabosti a nikoli síly. Angela Merkelová, Emmanuel Macron, Donald Tusk a Michel Bernier se nebojí země, která odchází, ale členů, kteří zůstávají. I kdyby se žádná další země nepoohlížela po odchodu, mnohé chtějí v rámci EU fungovat flexibilněji. Pro některé to je o povolení větších dotací pro krachující odvětví nebo o větších rozpočtových deficitech. Jiní chtějí méně náročná pravidla pro snižování uhlíkových emisí nebo pro poskytování azylu uprchlíkům. Pokud se EU vzdá příliš mnoho, bude výsledkem rozpadlá Evropa.

A nyní, když bude Evropský parlament brzy pod kontrolou přesvědčených nacionalistů, dvojakých konzervativců a radikalizovaných sociálních demokratů, se takový výsledek zdá být děsivě možným. Zvěsti o „vrcholu populismu“ v roce 2017 se ukázaly být předčasné, ale letošek můžeme být vrcholem federalismu. Éra „nikdy užší Unie“ možná začíná.

Vydal 5. ledna 2019 Spectator

Z anglického originálu přeložil Matěj Trávníček

