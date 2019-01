Poradí si Mayová s Bruselem? Zpravodajové nastínili, co zaznívá v unijních kuloárech

Britští novináři působící v Bruselu v reakci na úterní dění v domácím parlamentu analyzují pravděpodobnost scénáře, že Evropská unie přistoupí na další kolo vyjednávání o takzvané irské pojistce. Podle webu The Telegraph jsou v Bruselu pro britskou premiérku Theresu Mayovou dveře zavřené, protože unijní lídři nevěří, že disponuje stabilní většinou v Dolní sněmovně. Naopak bruselský zpravodaj listu The Times avizuje, že EU je připravena Londýnu poskytnout právně závazná ujištění.

„Unijní vlády nechtějí začít vyjednávat, když stále nevěří, že Mayová dokáže kontrolovat parlament,“ píše šéf evropského zpravodajství The Telegraph Peter Foster poté, co Mayová slíbila, že bude chtít „rozvodovou“ dohodu s EU znovu projednat. Představitelé Unie prý opakují, že Mayová potřebuje stabilní většinu v Dolní sněmovně, nikoli jen „náhodnou“.

„Základní problém zůstává stejný jako v prosinci, kdy lídři EU odmítli Mayové vyjít vstříc, protože nebyli přesvědčeni, že dokáže prosadit svou. Za pravdu jim dalo 230 hlasů,“ dodává Foster v odkaze na rekordní rozdíl, kterým před dvěma týdny britští poslanci brexitovou dohodu odmítli.

Zpravodaj The Times Bruno Waterfield uvádí, že EU sice odmítá další zásahy do textu dohody, avšak je otevřena poskytnutí právně závazných ujištění o tom, že irská pojistka neposlouží k uvěznění Británie v celní unii EU. Unijní činitelé pracující na vztazích s Londýnem údajně anonymně řekli, že nové kolo vyjednávání by mohlo přinést doplňky ke kontroverzní pojistce.

„Cokoli, co s sebou nese změny v dohodě o vystoupení, neprojde. Mohli bychom přidat dodatečná vyjádření skrze řadu různých formátů včetně právně závazných, ale dál zajít nemůžeme,“ cituje Waterfield nejmenovaného evropského diplomata.

Podle The Times nebo webu Politico by následující dny mohly přinést mnoho slovíčkaření a diskusí o tom, co vlastně představuje „změny“ v rozvodové dohodě, které Mayová svým poslancům slíbila. Euroskeptičtí poslanci Konzervativní strany a severoirská Demokratická unionistická strana, která menšinovou vládu konzervativců podporuje, přitom dávají jasně najevo, že dodatky k dohodě o brexitu jim stačit nebudou. Při úterním hlasování také podpořili návrh, který požaduje vypuštění irské pojistky z dohody a její nahrazení „alternativními ujednáními“ pro zachování hladkého provozu mezi Irskem a Severním Irskem.

Editorka zpravodajství o EU v BBC Katya Adlerová neočekává, že by Brusel britské vládě ustoupil v nejbližších týdnech. „Můžete očekávat nepříjemná 'vyjednávání' a že si EU bude pro tuto chvíli stát za svým. Lhůta pro Brusel je 29. březen, zatímco premiérka (Mayová) si na sebe ušila lhůtu v polovině února,“ napsala v odkaze na datum 13. února, do kterého Mayová plánuje zrealizovat úpravy brexitové dohody, nebo znovu předstoupit před poslance.

„EU bude čekat do poslední chvíle, než učiní ústupky ohledně stávající brexitové dohody,“ míní Adlerová. „Pokud by lídři i s 1. březnem stáli nad propastí brexitu bez dohody, pak možná v otázce pojistky cuknou. A v některých unijních kuloárech se v tomto smyslu začíná ozývat šepot,“ dodala.