Poslední šance na Brexit bez chaosu. Odvrátí premiéři definitivní krach jednání?

Vyjednávání o brexitu, ke kterému by mělo dojít už na jaře příštího roku, doprovází chaos a obyčejný smrtelník má problém se v situaci zorientovat. Zmatky provázely i včerejší jednání velvyslanců a hlavních vyjednavačů obou stran. Najít dohodu před středečním zasedáním Evropské rady, které se tradičně účastní premiéři nebo prezidenti všech členských zemí EU, se totiž nepodařilo. Co se přesně na schůzkách stalo, zatím není úplně jasné.

V neděli pozdě odpoledne některá média totiž napsala, že rozvodová smlouva je na stole. Měl to být výsledek mimořádné cesty britského ministra pro brexit Dominica Raaba do Bruselu. Po několika hodinách se ale ukázalo, že vyjednavači v rukou stále nic nemají. Michel Barnier, který vede jednání za EU, na sociálních sítích uvedl, že dohodě i nadále brání nevyřešené otazníky v některých klíčových oblastech, jako je řešení ohledně režimu na hranicích mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Pokrok v jednáních je ale klíčový zejména kvůli tomu, aby EU mohla svolat mimořádný summit, který by se věnoval brexitu, v průběhu listopadu. Pokud se do konce tohoto měsíce nepovede „rozvodovou smlouvu“ uzavřít, reálně hrozí, že Británie a dalších 27 zemí EU nebude mít dostatek času na to, aby její znění prošlo domácími parlamenty.

Úniky do médií jako testovací balónky

Pozornost se i z tohoto důvodu ubírá směrem k summitu EU, který proběhne ve středu v Bruselu. Hlavní slovo tady nebudou mít diplomaté, ale politici. Server Politico cituje hned dva diplomatické zdroje z blízkostí vyjednávání, kteří tvrdí, že víkendová jednání byla technická, ale „nyní nastal čas, aby se do toho vložili politici“. Na druhou stranu jiné zdroje, na které se odvolávají česká média a také INFO.CZ, říkají, že ve středu dojde pouze k tomu, že hlavní vyjednavač pro brexit na straně EU Barnier bude špičky členských zemí informovat o stavu jednání. A vzhledem k tomu, že k žádnému pokroku nedošlo, nelze s jistotou spoléhat na to, že se kvůli brexitu svolá mimořádný listopadový summit.

Brexit - firmy, infografikaautor: Info.cz

Situaci už komentoval český premiér Andrej Babiš, který se zúčastní středeční večeře v Bruselu. „Jsem optimista a nakonec si myslím, že to dopadne dobře a k nějaké dohodě dojde,“ řekl novinářům před dnešním odletem do Varšavy.

Zvrat ve vyjednávání může nastat i podle analytika Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Kryštofa Kruliše. „Vyjednávání je víceúrovňové a vede se od delegací přes vyjednavače až na úroveň hlav exekutiv. Následně musí dojít k ratifikaci. Informace, které nyní máme, jsou kusé, a úniky do médií se někdy mohou používat jako testovací balónky, aby se zjistilo, jak na určitou variantu zareagují příslušné osoby. Před tím, než všechny parlamenty a instituce dohodu schválí, může ještě několik dílčích zvratů nastat,“ řekl Kruliš redakci.

O co jde ve sporu o severoirskou hranici?

Harmonogram počítá s tím, že k brexitu dojde 29. března 2019 přesně v 11 hodin. Do konce roku 2020 bude platit přechodné období, které umožní úřadům a také podnikům přizpůsobit se novým podmínkám. Během tohoto období budou ve Velké Británii stále platit pravidla EU, a to i nově přijatá – na jejich podobu už ale Londýn nebude mít žádný vliv.

Jak už INFO.CZ dříve vysvětlovalo, jednání mezi Bruselem a Londýnem probíhají v několika kolech. Během prvního kola se vyjednavači věnovali trojici hlavních otázek: budoucímu nastavení práv občanů EU a Spojeného království žijících na druhé straně hranice po brexitu, finančnímu vyrovnání britských závazků vůči EU a nastavení režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. I přesto, že první kolo skončilo koncem loňského roku, některé okruhy zůstaly bez řešení – to je případ už zmiňovaného budoucího režimu na severoirské hranici.

EU podle Barniera v jednání usiluje o to, aby kontroly zboží překračující severoirskou hranici byly co nejméně komplikované. Britská vláda, ale také severoirští politici, trvají na tom, že nebudou souhlasit s žádnou brexitovou dohodou, podle které by Severní Irsko zůstalo v unijní hospodářské oblasti, zatímco zbytek Spojeného království by z ní vystoupil.