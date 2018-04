Práva Čechů pracujících ve Velké Británii by měla být zachována, je to součástí dohody o brexitu, ujistil Babiš

Zachování současné úrovně práv českých občanů v Británii po brexitu se podařilo zapracovat do připravované rozvodové smlouvy mezi Evropskou unií a Británií. Premiér v demisi Andrej Babiš považuje za stežejní, aby se do budoucna podařilo zachovat i obchodní vztahy mezi Českem a Británií. Barnier uvedl, že možné budoucí uspořádání mezi EU a Británií by mohlo být na bázi dohody o volném obchodu, což by oproti současnému stavu znamenalo určité omezení.