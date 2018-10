Prchali před Hitlerem, teď se tisíce Židů chtějí kvůli brexitu znovu stát Němci

Jak dnes píší s odkazem na zdroje ministerstva vnitra noviny vydavatelství Funke Mediengruppe, jen letos od ledna do srpna požádalo o britský pas 1 147 Britů s německými kořeny. To je dvacetkrát víc než za celý rok 2015. Někteří němečtí politici tak tento jev dávají do jednoznačné souvislosti s brexitem. Zatímco před třemi roky německé ministerstvo vnitra evidovalo řádově jen několik desítek žádostí o německé občanství, po referendu, které v červnu 2016 rozhodlo o vystoupení Británie z EU, se s těmito žádostmi doslova roztrhl pytel. A jejich počet navíc neustále roste. Za poslední dva roky už poslalo německým úřadům žádost o pas 3 731 Britů.

„Až na výjimky stojí za těmito žádostmi většinou lidé pronásledovaní nacistickým režimem a jejich potomci,“ napsaly noviny Funke Zeitungen. Podle německé ústavy totiž mají všichni „bývalí němečtí občané“, kteří v době nacismu přišli o občanství z politických nebo rasistických důvodů, právo na to, aby jim byl německý pas vrácen. A platí to i v případě jejich potomků. Tedy pokud projeví zájem.

A právě to je případ tisíců britských Židů a jejich potomků, kteří se po rozhodnutí o brexitu chtějí znovu stát Němci. V letech 1933 až 1945 našly azyl v Británii podle německých médií řádově desetitisíce Němců židovského původu.

Rapidní nárůst počtu žádostí o znovunabytí německého pasu potvrdila německé ministerstvo vnitra v odpovědi na dotaz poslanecké frakce Strany svobodných občanů (FDP). Podle jejích členů se tak jednoznačně potvrzuje, že řada britských občanů si chce udržet výhody „evropského“ občanství. „Vzhledem k tomu, jak chaoticky jedná britská vláda o brexitu, se nejedná o překvapivé zjištění,“ řekl Funke-Zeitungen mluvčí FDP Konstantin Kuhle.