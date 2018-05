Prosím, dobudujte po 23 letech konečně zbývající kousek dálnice, rýpl si do Česka vídeňský starosta

Häupl stojí v čele rakouské metropole od roku 1994, za dva týdny končí a mandát nebude obhajovat. Zůstane ale předsedou Česko-rakouské komory. "Prosím o to, aby byl konečně po 23 letech dobudovaný kousek dálnice, který schází u rakouských hranic, abych k vám mohl jezdit ještě rychleji," řekl Häupl.

Rakousko zatím nemá s Českem žádné dálniční spojení. U Brna chybí napojení na dálnici D1, protože pro něj dříve nebyla závazně stanovená trasa. Územní rozhodnutí by mělo být vydané letos, stavba první části by mohla začít příští rok. Kvůli nedokončené dálnici D3 není spojení ani přes jižní Čechy.

Doprava ale na rozdíl do konceptu smart city a zdraví nebude hlavním tématem dvoudenní konference. "Vídeň získala titul The Smartest City of the World (Nejchytřejší město na světě)," upozornil Häupl. Zatímco před sto lety bojoval svět proti analfabetismu ve čtení a psaní, teď je třeba bojovat proti digitálnímu analfabetismu tak, aby nikdo nezůstal stranou moderního vývoje.

"Chytré město je podle nás takové, které pracuje s daty. Vyhodnocuje data a je schopné je použít pro lepší řízení města," vysvětlila primátorka pohled české metropole. Praha vytvořila datovou platformu a příští týden podle ní představí první výstupy. Krnáčová na dotaz ČTK, v čem by se Praha mohla od Vídně inspirovat, řekla, že to zatím neví, ale doufá, že se to na konferenci dozví.

V tématu zdravotnictví se budou obě města věnovat jeho financování a zdravotnickým organizacím. Na Staroměstské radnici budou experti obou měst diskutovat také o start-upech, moderní komunikaci ve městě, sdílené ekonomice, na téma městské holdingy, inovativní čtvrti a plánování měst nebo kvalitní veřejný prostor a jeho kulturní dimenze.