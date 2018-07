Rekordní pokuta pro Google: Za zneužití dominantního postavení má zaplatit 5 miliard dolarů

Technologická společnost Google obdržela od evropské komisařky rekordní pokutu za zneužití svého dominantního postavení na trhu mobilních telefonů. Podle rozhodnutí Komise musí zaplatit pět miliard dolarů. Společnost dostala 90 dní, aby věci napravila, jinak jí hrozí penále ve výši až pět procent průměrného denního obratu společnosti Alphabet, tedy mateřské firmy Google.

Evropská komise udělila Googlu pokutu proto, že firma nutila výrobce telefonů s operačním systémem Android, aby do telefonů předinstalovali některé aplikace společnosti. Například vyhledávač či internetový prohlížeč.

"Pokud chtějí výrobci telefonů a mobilních zařízení operační systém Android ve svých zařízeních využívat, musejí souhlasit s podmínkami Googlu, podle kterých na tato zařízení předinstalují vybrané aplikace firmy," uvedla Verstagerová.

We are fining Google €4.34 billion for illegal practices regarding Android mobile devices to strengthen dominance of Google's search engine. They have denied EU consumers the benefits of effective competition in the important mobile sphere.

Learn more → https://t.co/2gIPfCEtMp pic.twitter.com/VDQVEomyZY