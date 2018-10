Salvini a Le Penová spojili síly, aby zachránili Evropu před „totalitou z Bruselu“. Bannon ostrouhal

Šéf italské euroskeptické strany Liga Matteo Salvini a předsedkyně francouzského krajně pravicového Národního sdružení (bývalé Národní fronty) Marine Le Penová dnes s výhledem na květnové volby do Evropského parlamentu (EP) představili koalici Fronta svobody. Informoval o tom deník La Repubblica. Pokud to bude možné, budou mít obě uskupení také společnou kandidátku, řekl Salvini.

Le Penová se přitom na společné schůzce se Salvinim v Římě distancovala od plánu Steva Bannona, bývalého poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa. Bannon se snaží spojit všechny nacionalistické a populistické síly Evropy v rámci svého uskupení s názvem Hnutí (The Movement).

„Naše představy o Evropě, zemědělství, práci a boji s imigrací se shodují,“ řekl Salvini o stanoviscích Ligy a Národního sdružení. „Jsme také proti nepřátelům Evropy, jimiž jsou (předseda Evropské komise Jean-Claude) Juncker a (eurokomisař pro měnové otázky, daně a cla Pierre) Moscovici, kteří se skrývají v bruselském bunkru,“ dodal Salvini, který je zároveň italským ministrem vnitra.

Salvini v posledních týdnech opakovaně útočil na Evropskou komisi, Junckera a Moscoviciho, kteří kritizují Řím za návrh rozpočtu s vysokým deficitem, připomněla agentura AFP.

„Nebojujeme společně se Salvinim proti Evropě, ale proti EU, abychom Evropu zachránili,“ řekla Le Penová, podle níž se z unie stal „totalitní systém“. Šéfka francouzských nacionalistů má v plánu volby do EP vyhrát a prosadit „Evropu národů“, kde moc přejde od evropské byrokracie zpět k lidem, poznamenala agentura Bloomberg.

Deník La Repubblica informoval, že kongres italského odborového svazu UGL, kde se Salvini a Le Penová setkali, je pro ně také příležitostí uvést společnou koalici do evropských voleb – Frontu svobody.

Volby do EP budou „vyvrcholením revoluce zdravého rozumu, do níž se nevyhnutelně zapojuje celá Evropa“, myslí si italský ministr vnitra. „EU pošlapala hodnoty solidarity a nyní se blížíme historickému okamžiku. V květnu dosáhneme takové unie, která se odrazí od jiných hodnot a postaví se proti globalizaci,“ řekla Le Penová.

Ta se zároveň distancovala od hnutí Steva Bannona. „Pan Bannon nepochází z evropské země. Je to Američan. Navrhnul vytvoření nadace, která by evropským nacionalistickým stranám nabízela studie, sondáže a analýzy. Ovšem jedinou politickou silou, která z evropských voleb vzejde, jsme my a my sami si taky Evropu uspořádáme,“ konstatovala LePenová se Salvinim po boku.

Salvini se s Bannonem setkal v září. Spolupráci s bývalým Trumpovým poradcem už také odmítly rakouská krajně pravicová Svobodná strana Rakouska (FPÖ) a německá protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD). Maďarský premiér Viktor Orbán řekl, že „věci, které se netýkají Maďarska, ho nezajímají“. Schůzka Bannona s českým prezidentem Milošem Zemanem skončila neshodou ve věci amerických cel uvalených na Čínu, vypočítává dosavadní neúspěchy někdejšího poradce Bílého domu agentura AFP.