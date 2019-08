Salvini zostřuje rétoriku. Kvůli prosazení svých priorit vyhrožuje rozpadem italské vlády | info.cz

V italské koalici dál houstne atmosféra. Ministr vnitra a šéf protiimigrační Ligy Matteo Salvini vyhrocuje rétoriku proti vládnímu Hnutí pěti hvězd (M5S) a naznačuje, že pokud mu koaliční partner nepomůže v prosazení priorit Ligy, může přijít konec vlády. Salvini, který sbírá jeden politický bod za druhým, ví, že je v silnější pozici a předčasné volby by pro něj byly výhodnější než pro M5S, které naopak voliče ztrácí. Tento týden mu navíc přinesl další dvě cenná vítězství.

„Nejsem z těch, kteří jsou pro polovičatá řešení. Buďto můžeme dělat věci naplno a dobře, nebo nebudu tím, kdo lpí na své funkci,“ prohlásil podle agentury Bloomberg vicepremiér italské vlády Matteo Salvini během středečního shromáždění v pobřežním letovisku Sabaudia. Šéf pravicové Ligy tak opět stupňuje tlak na svého koaličního partnera, aby podpořil programové priority jeho strany, jako jsou rozsáhlé daňové škrty a větší objem investic.

Požadavky Salviniho jdou nejen proti představám Hnutí pěti hvězd, které naopak prosazuje zvyšování sociálních výdajů, ale i proti požadavkům Evropské komise, která tlačí na snížení obrovského státního dluhu Itálie. Navzdory Bruselu ale Salvini trvá na svém a tvrdí, že snížení daní podpoří hospodářský růst a pozvedne italskou ekonomiku víc, než kdyby se země striktně držela „zastaralých“ fiskálních pravidel unie, které je podle něj třeba změnit.

Poslední dny ukazují, že šéf Ligy hodlá prosadit vlastní program za každou cenu. Využívá přitom výhodné situace, kdy jeho koaliční partner přichází o podporu voličů, zatímco se Salviniho Liga hřeje na výsluní.

Ještě loni sklízelo protestní Hnutí pěti hvězd v čele s Luigim Di Maiem velké úspěchy a ovládlo i parlamentní volby – v nich získalo M5S celkem 32 procent hlasů, zatímco Liga jen 17. V době vzniku vlády tak drželo otěže silnější Hnutí pěti hvězd, podle kterého se také rýsoval vládní program. Postupem času se ale karta obrátila – Liga v čele se Salvinim začala Hnutí pěti hvězd v průzkumech veřejného mínění válcovat, což potvrdily květnové volby do Evropského parlamentu, ve kterých Liga získala téměř dvojnásobek zisku M5S, které skončilo až třetí.

Šéf Ligy proto v posledních měsících tlačí na to, aby se výsledky evropských voleb odrazily i na mocenském rozvrstvení uvnitř koalice. „Salvini vystupuje jako hlavní reprezentant vlády a je také vnímán jako ten nejdůležitější v koalici. Agenda, kterou vláda přijímala a přijímá, ale vychází primárně z programu Hnutí pěti hvězd a to se Salvinimu samozřejmě nelíbí,“ řekl před nedávnem pro INFO.CZ odborník na Itálii z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Martin Mejstřík s tím, že se Liga po eurovolbách bude snažit předřazovat vlastní priority před program Hnutí pěti hvězd. Přesně to se v současnosti uvnitř italské koalice odehrává.

To, že jsou vztahy ve vládě narušené, přiznává i Salvini. „V posledních měsících se něco zlomilo,“ dodal během včerejšího prohlášení ve městě Sabaudia. Podle Bloombergu se přitom na vyhrocenější Salviniho rétorice odráží i postoj některých zákonodárců Ligy, kteří s ohledem na preference strany volají po předčasných volbách. Ty se pohybují lehce pod 40 procenty, chybí tedy velmi málo k tomu, aby byla Liga schopná vládnout sama.

Salvini dál posiluje

Kromě prosazení svých programových priorit však Salvini nově tlačí i na změny uvnitř kabinetu. V první řadě se chce zbavit ministra dopravy za M5S Danila Toninelliho, v ideálním případě by se ale rád rozloučil i s ministrem financí Giovannim Triou, který byl do vlády přizván jako nezávislý odborník. V bojích o italský rozpočet s Evropskou komisí však volí mnohem mírnější tón než Salvini, který na rozdíl od Triy útoky proti Bruselu nešetří.

Šéf Ligy přitom dělá vše pro to, aby personální změny skutečně prosadil. Jak píše Bloomberg s odkazem na italský deník Corriere della Sera, Salvini dal údajně italskému premiérovi Giuseppe Contemu ultimátum – pokud do pondělka na obměny ve vládě nepřistoupí, Salvini si domluví setkání s prezidentem, na kterém zahájí proces rozpadu vlády a otevře tak cestu předčasným volbám. Během středečního projevu přitom varoval, že rozhodnutí o budoucnosti vlády „může přijít v řádu hodin“.

Poslední kroky Mattea Salviniho tak ukazují, že jeho už tak silné sebevědomí v minulých dnech opět vzrostlo. Důvodem je mimo jiné i pondělní hlasování v italském Senátu, přes který prošel zákon o bezpečnosti a migraci. Normu, na základě které může ministr vnitra zakázat humanitárním lodím vstup do teritoriálních vod a kapitány těchto plavidel snáze pokutovat, inicioval právě Salvini. Pondělní hlasování je tak vnímáno jako jeho další výhra, která opět zeslabuje postavení Hnutí pěti hvězd.

Hned ve středu Salvini slavil úspěch druhý – a to během senátního hlasování o stavbě vysokorychlostní železniční dráhy TAV mezi italským Turínem a francouzským Lyonem. Kontroverzní projekt, podle kterého má pod Alpami vzniknout tunel o délce 58 kilometrů, dělí italskou koalici od počátku jejího vzniku. Zatímco M5S se stavbě brání s tím, že by se Řím měl soustředit hlavně na modernizaci stávajících sítí, Liga vybudování tunelu podporuje.

Snahy Hnutí pěti hvězd nákladný projekt zablokovat však většina zástupců Senátu ve středu zamítla – kromě Ligy má totiž stavba rychlodráhy podporu také u opozičních stran. Rozhodnutí Senátu je přitom klíčové také pro Evropskou unii, která se má na financování projektu významně podílet, nejasná pozice italské vlády ale stavbu brzdí.

Pondělní hlasování se stalo dalším důkazem toho, jak moc je současná italská koalice rozdělená. „Žádná vládní většina už neexistuje,“ komentovala rozdílnost hlasování o TAV senátorka Andrea Marcucci z opoziční Demokratické strany. O nutnosti předčasných voleb tak hovoří i opozice, podle které rozhádaná vláda nemůže nadále fungovat.

Zda jsou dny vládní koalice Ligy a Hnutí pěti hvězd nadobro sečteny, se uvidí v příštích týdnech a měsících. Zatím se ale zdá, že zachování stávající situace oběma stranám vyhovuje – nebo je přinejmenším výhodnější než volby. Zatímco Liga v čele se Salvinim může Hnutí pěti hvězd držet jako rukojmí a vyhrožováním předčasných voleb tlačit vlastní agendu kupředu, M5S ví, že pokud hodí ručník do ringu, přijde o silné zastoupení ve vládě, které získalo v loňských parlamentních volbách. Dnes by totiž jeho volební úspěch byl o poznání menší.