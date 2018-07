Seehoferův boj proti Merkelové jako gól do vlastní branky? Po volbách z něj může být obětní beránek

V polovině června rozpoutal šéf německé Křesťanskosociální unie (CSU) a novopečený ministr vnitra Horst Seehofer hlubokou politickou krizi, která podle odborníků hrozila i rozpadem těžce sestavované německé koalice . Krizi se sice podařilo vyžehlit , Seehoferovo počínání však ochladilo vztahy se sesterskou stranou CDU kancléřky Angely Merkelové na bod mrazu. Jak přitom ukazuje poslední průzkum veřejného mínění, sám Seehofer na své počínání zřejmě tvrdě doplatí – 62 procent Němců tvrdí, že by měl v čele rezortu skončit. Židle se pod ním přitom kýve i ve vlastní straně, podle odborníka Vladimíra Handla však na klíčových postech zůstane až do říjnových voleb v Bavorsku.

Průzkum společnosti Forsa pro zpravodajskou televizi n-tv jistě přidělá jinak sebevědomému Seehoferovi vrásky na čele. Ukázal totiž, že téměř dvě třetiny Němců v Seehoferovi vidí politického kverulanta, který by měl z čela ministerstva vnitra odejít. Jeho demisi si přitom přeje i 56 procent voličů jeho vlastní strany CSU. Příznivce naopak našel v táboře, proti kterému se snaží usilovně bojovat – u krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD). Celkem 84 procent jejích podporovatelů se totiž domnívá, že Seehofer je čestný politik a dokonce pro 90 procent z nich je jako ministr vnitra přijatelný.

To není obrázek, který by si šéf CSU před bavorskými volbami přál. Právě kvůli rostoucí podpoře AfD, která může CSU v říjnových zemských volbách ukrást část voličů, se totiž Seehofer do boje s Merkelovou o odmítání žadatelů o azyl na německých hranicích pouštěl – doufal, že tvrdším postupem proti migrantům si může příznivce protiimigrační AfD přiklonit na svou stranu. Jak se ale ukazuje, Seehoferovo počínání bylo spíš kontraproduktivní, než přínosné.

„Ukázalo se už během vnitroněmecké krize, že to nesvědčí ani jemu, ani CSU. Skutečně to nebyla dobře promyšlená strategie. CSU se teď proto snaží minimalizovat škody a formuje politiku, která je spíš kooperativní jak v rámci koalice, tak vůči Angele Merkelové,“ říká pro INFO.CZ odborník na německou politiku z Katedry německých a rakouských studií FSV UK Vladimír Handl.

Židle se pod ním přitom nekýve jen v čele spolkového ministerstva vnitra, ale i jeho vlastní strany CSU. Na paty mu zde šlape především bavorský premiér Markus Söder, který je silným zastáncem přísné migrační politiky a během rozpoutání červnové krize také sehrál klíčovou roli. Podle Handla se však sesazení Seehofera z čela CSU zatím čekat nedá. Söder si totiž bude chtít Seehofera v čele strany ponechat – minimálně do říjnových voleb v Bavorsku.

„Otázka je, jaká je budoucnost samotného Seehofera. Spekuluje se o tom, jestli bude muset ve vládě nebo jako předseda strany CSU skončit. To je zatím otevřené, ale myslím si, že nyní je zájem situaci v CSU i ve vládě spíš stabilizovat a co je hlavní, největší Seehoferův rival v CSU, bavorský premiér Markus Söder podle mě nemá momentálně žádný zájem na tom Seehofera z funkce předsedy vytlačit,“ tvrdí odborník.

„I Söder vidí, že říjnové volby mohou pro CSU dopadnout dost špatně v tom smyslu, že nezískají absolutní většinu, a nedosáhnou tak svého cíle. Pak bude potřeba najít nějakého obětního beránka, který za to může. Pro Markuse Södera je tedy mnohem výhodnější, když bude v čele strany zatím Seehofer, který je už dnes nepopulární a má problémy i v samotné CSU. Je tedy otázka, co bude po volbách, ale do října se nic zásadního nezmění, protože takhle to vyhovuje i vedení CSU,“ vysvětluje Handl.

Podle aktuálního žebříčku oblíbenosti německých politiků však v Bavorsku klesá popularita nejen Seehoferovi, ale i samotnému Söderovi. V rámci celého Německa pak stále zůstává nejpopulárnější političkou Angela Merkelová. Jak ukazují průzkumy, volby by v současnosti ovládl blok CDU/CSU se 31 procenty, za ním by skončil jejích nynější koaliční partner – sociální demokraté (SPD) se 17 procenty a v závěsu s 16 procenty AfD.

Právě vztahy sesterských stran CDU a CSU, které jdou do spolkových voleb tradičně jako jeden politický blok, jsou ale dnes kvůli Seehoverově tažení na bodu mrazu. „Další věc je, jestli se podaří obnovit kooperativní vztahy mezi Seehoferem a kancléřkou. To je samozřejmě otázka, která je také otevřená. Z našeho pohledu vnějších pozorovatelů se zdá, že ten vztah je natolik zatížen, že tento stav není trvale udržitelný. Nicméně nepředpokládám, že by se do října cokoliv měnilo,“ domnívá se Handl.

Přestože jde o skutečně hlubokou krizi ve vzájemných vztazích, důvěru mezi CDU a CSU se podle odborníka Fakulty sociálních věd UK podaří obnovit – tím spíš, pokud v čele CSU už Seehofer nebude. „Strany si jsou ve většině témat programově mnohem bližší než s ostatními stranami, základ sesterské spolupráce tedy trvá i nadále. Proto si myslím, že pokud se vedení CSU nějakým způsobem obmění, jejich vztah bude pokračovat i do budoucna. Obě strany si totiž uvědomují, že jsou na sobě do značné míry závislé,“ uzavírá Handl.