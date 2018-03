Selmayrgate: Juncker a jeho Komise balancují na hraně. Zlomí jim aféra vlivného úředníka vaz?

Pro někoho příběh z bruselské bubliny, pro jiného zásadní moment pro pověst a další fungování Evropské komise pod vedením jejího předsedy Jeana-Claude Junckera. Aféra Selmayrgate, jak se skandálu kolem povýšení Junckerovy pravé ruky a eurokrata Martina Selmayra přezdívá, už několik týdnů plní stránky evropských novin a je také předmětem hovorů v kuloárech unijních institucí v Bruselu. „Je to velký průšvih a bude zajímavé sledovat, jak se celá záležitost bude vyvíjet dál. Evropská komise by měla přijmout politickou odpovědnost,“ komentují to úředníci v institucích EU, se kterými INFO.CZ mluvilo.

Někdejší šéf Junckerova kabinetu Martin Selmayr, který má pověst člověka oddaného myšlence sjednocené Evropy, ale jehož zároveň provází aura mocného euroúředníka tahajícího za nejdůležitější nitky v zákulisí, se stal generálním tajemníkem Evropské komise (Secretary General). Vzhledem k tomu, že stávající Komisi vyprší za necelých 20 měsíců mandát a spolu s ní se vymění i osoby, které si do kabinetů přivedli jednotliví komisaři včetně jejich předsedy, ze strany Selmayra se jednalo o chytrý krok. Novou pozicí, kde bude dohlížet na chod celé instituce zaměstnávající více než 30 tisíc lidí, si pojistil svou roli i do budoucna. Navíc v momentě, kdy se na evropské úrovni řeší důležitá témata v čele s víceletým rozpočtem unie po roce 2020.

Celá kauza odstartovala, když si bruselští novináři všimli, že Selmayrovo jmenování proběhlo podezřele rychle a za podivných okolností a začali se domáhat odpovědí. Vše podle nich nasvědčovalo tomu, že pozice generálního tajemníka byla pro Selmayra dopředu připravena a šéf Komise Juncker udělal vše pro to, aby ji svému důvěrníkovi zaručil.

Jak se to celé seběhlo? Ke konci ledna se uvolnilo místo na pozici zástupce generálního tajemníka (Deputy Secretary General) Evropské komise, o které Martin Selmayr projevil zájem. Jeho jedinou protikandidátkou byla Španělka Clara Martinez Alberola, která však svou kandidaturu těsně před „finále“ nečekaně vzdala (později byla jmenována místo Selmayra do čela Junckerova kabinetu). Na společném zasedání evropských komisařů a komisařek, které proběhlo ve středu 21. února, se rozhodlo, že Selmayr splňuje potřebná kritéria a stane se jako jediný zbývající kandidát zástupcem generálního tajemníka.

Tím to ale neskončilo. Prakticky v ten samý moment Juncker komisařům oznámil, že z nejvyšší pozice generálního tajemníka instituce odchází Nizozemec Alexander Italianer. Během devíti minut padlo rozhodnutí, že uvolněné místo obsadí Selmayr a své funkce se ujme od 1. dubna. Krok měli podle zápisu Komise jednomyslně posvětit všichni komisaři.

Kromě neobvyklého a netransparentního postupu, který nemá v historii fungování institucí EU obdoby, novináři poukazují například na to, že komisař pro lidské zdroje Günther Oettinger se o celém procesu dozvěděl jen den před klíčovým zasedáním Komise a ostatní komisaři ještě později – až těsně před samotným rozhodnutím. Výběrové řízení na generálního tajemníka také neproběhlo veřejně.

Bruselský zpravodaj francouzského listu Libération Jean Quatremer dokonce napsal, že došlo ke zfalšování zápisu jednání a že komisaři měli za souhlas se Selmayrovým povýšením dostat odměnu – finanční bonusy, které by pobírali poté, co jim vyprší mandáty. O navýšení odměn pro „komisaře v důchodu“ se v unijních institucích hovoří už nějakou dobu – důvodem je snaha zabránit tomu, aby odcházeli za novou prací do soukromého sektoru, kde by mohli využívat citlivé a cenné informace.

Novinář Georgi Gotev ze serveru EurActiv k tomu poznamenal, že navýšení „zlatých padáků“ pro eurokomisaře může být i způsob, kterým si Selmayr a spol. chtěl koupit jejich mlčenlivost. Jiní novináři spekulují o tom, že kolem současného předsedy Komise Junckera existuje mocenská klika, která se navzájem podporuje a jde si za svými cíli. O jejich soudržnosti vypovídá i nedávný výrok Junckera, že pokud kvůli kauze Selmayr padne, on odejde spolu s ním.

Své pochybnosti má i Evropský parlament, kde kauza Selmayrgate také silně rezonuje. Kromě toho, že se europoslanci zabývali případem před dvěma týdny ve Štrasburku, kde grilovali komisaře pro lidské zdroje Günthera Oettingera, nyní se na něj chystají znovu. Podle informací redakce se tak stane zítra na zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) a podkladem pro jednání bude osmdesátistránkový dokument s téměř 130 otázkami adresovanými Komisi, jejímu předsedovi Junckerovi nebo komisaři Oettingerovi.

Europoslanci se v dotazech ptali na detaily jmenování a také na to, co mu předcházelo. Po Komisi si vyžádali přístup do složek s motivačními dopisy, životopisy a záznamy z pohovorů s kandidáty, ale také informace o odchodu Selmayrova předchůdce Italianera. Dále je zajímaly záznamy z jednání Komise a jednotlivých komisařů nebo podklady, které unijní exekutiva používala pro komunikaci s novináři.

Už nyní je jasné, že při zítřejším slyšení ve výboru CONT bude horko. Svědčí o tom první reakce europoslanců na sociálních sítích poté, co místo slibovaného pátku Komise dodala své odpovědi až v neděli v noci. A podle všeho svou reakcí neuspokojila ani novináře, kteří případ sledují.

.@EU_Commission are so confident in their handling of M.Selmayr appointment they publish their answers at 3am on Sunday morning!!! They simply laugh on all of us, #EP, the public. Their contempt to anyone daring to question them must stop now. #Selmayrgate