Slovenské Romy mají z chudoby vyvést „babičky“. Oceněný projekt sklízí i kritiku | info.cz

Autoři projekt tvrdí, že největším problémem kvality života v chudých romských osadách není na rozdíl od různých xenofobních proklamací mentalita romské menšiny, ale její chudoba. Frustrované romské matky, které v této chudobě vyrůstají a bojují doslova o přežití, pak nejsou schopné své malé děti naučit ve věku do tří let základní dovednosti. A to má fatální následky. Když mají pak malí Romové nastoupit do školky nebo do školy, trpím vývojovým opožděním, které pak už mnozí z nich nikdy v životě nedoženou. A končí kvůli špatnému nebo žádnému vzdělání ve stejné chudobě jako jejich rodiče.

„Přitom řada mezinárodních studií ukazuje, že když mají děti z nejchudších rodin v nejmenším věku takovou péči, která rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti, může to takovým dětem úplně obrátit život k lepšímu,“ řekla INFO.CZ při předávání cen SozialMarie ve Vídni Olga Shaw, zakladatelka slovenského projektu „Omama“, tedy babička.

Inspirace Jamajkou

A o co vlastně jde? Autoři projektu se údajně inspirovali na Jamajce, kde má podobným systém pomoci chudým rodinám už delší zkušenosti. Přímo v romské komunitě na východě Slovenska vybírají vhodné ženy, takzvané babičky, které po proškolení chodí do dalších romských rodin a pomáhají mladým matkám podporovat a rozvíjet kreativitu jejich dětí. Hrají si s nimi, čtou jim pohádky, zpívají. „Některé romské děti totiž vidí knihu vůbec poprvé až když jdou do první třídy. Stejně jako obyčejnou hračku,“ tvrdí autoři projektu.

Jakmile ale „babičky“ zapojí malé Romy do aktivit, které jsou běžné pro jejich vrstevníky, už po krátké době má tahle činnost pozitivní vliv. „Učitelky říkají, že při nástupu do školy jsou děti, podporované babičkami, o dva až tři roky ve vývoji dále než ty, kterým v chudých rodinách nikdo nepomáhá,“ tvrdí Olga Shaw. Podobný pokrok údajně pozorují i samotné matky. „I když se zpočátku řada matek bránila tomu, aby jim nikdo pomáhal s výchovou jejich vlastních dětí, dnes máme mnohem pozitivnější ohlasy,“ tvrdí Shaw, který má zkušenosti s rozvojovými projekty v Africe a dalších oblastech světa. Projekt „Omama“ ale podle ní jednoznačně ukazuje, kudy vede cesta z chudoby v romských osadách. Tedy přes pomoc dětem vyjádřenou heslem: „Pomozte tam, kde jedna máma nestačí“.

Jenže se samozřejmě nabízí i řada otázek, které zazněly v kuloárech už po samotném vítězství „Omama“ v soutěži SozialMarie. Je opravdu chudoba nutně tím zásadním, co brání některým matkám, aby lépe rozvíjely schopnosti svých ratolestí? Neuráží romskou komunitu už samotný fakt, že matky, které své děti nepochybně milují, někdo poučuje, jak se k nim mají chovat? A není tahle forma pozitivní diskriminace pro Romy vlastně celkově urážlivá? Některé romské „babičky,“ s kterými zpravodaj INFO.CZ ve Vídni mluvil, samy nedokáží uspokojivě pojmenovat důvody, proč si některé mladé Romky s dětmi v nejchudších osadách nehrají tak, jak by měly. „Naše mámy bohužel mají hodně starostí o rodinu, domácnost, na hraní s nejmenšími dětmi už jim nezbývá tolik času,“ řekla INFO.CZ jedna z „babiček“ Denise Pechová.

Chudoba politikům vyhovuje

Podle některých aktérek celého projektu je ale vlastně jedno, co je příčinou nedostatečné výchovy dětí v nejchudších osadách. Důležité je, že pomoc dětem pomocí „babiček“ funguje, což mnozí politici nechtějí slyšet. A svádějí chudobu na mentalitu Romů. „Chudoba totiž některým politikům náramně vyhovuje. Třeba proto, že chudí jsou lépe ovladatelní,“ tvrdí jedna z lektorek projektu Katarína Šiňanská.

Projekt má i druhou rovinu v tom, že pomáhá v zaměstnávání dospělých Romů. Takzvané romské babičky, kterých je dnes celkem 20, dostávají za svou práci odměnu, v přepočtu se jedná o zhruba 9 000 korun měsíčně. Celkové náklady na „babičkovskou“ péči o jedno dítě ve věku do tří let v chudé romské rodině se podle autorů projektu pohybují kolem 1 000 EUR ročně (26 000 korun). „Dostupné ekonomické studie však dokazují, že každá investice do chudých dětí v nejranějším věku se společnosti minimálně desetinásobně vrátí,“ říká Šiňanská.

Přes mnoho kontroverzních otázek, spojených s projektem „Omama“ se ale zdá, že politici na tuhle formu pomoci chudým Romům začínají přece jen slyšet. Projekt získal první cenu, spojenou s odměnou 15 000 EUR, v nabité konkurenci soutěže SozialMarie, na dálku jeho tvůrce pozdravil ve videoposelství i rakouský prezident Alexander van der Bellen. A romské babičky „dobývají“ pomalu i samotné Slovensko. Den po vítězství v soutěži SozialMarie přijal autorky i aktérky celého nápadu i slovenský prezident Andrej Kiska. A předal jim dalších 15 000 EUR, které sám získal v jiné mezinárodní ceně.