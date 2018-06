Slovenský eurokomisař Šefčovič chce vystřídat v čele Komise Junckera, podporu má i od Čechů

Příštím šéfem Evropské komise může být Slovák Maroš Šefčovič. Stávající místopředseda Evropské komise, který má na starosti energetickou unii, to potvrdil slovenským novinářům s tím, že má o kandidaturu v barvách evropské sociální demokracie zájem a udělá vše pro to, aby ji získal. S myšlenkou podle Šefčoviče přišli poprvé Češi a podpořili ji i zástupci dalších sociálně demokratických stran v Evropě.

„Mám zájem o tuto kandidaturu a udělám vše pro to, abych získal dostatečnou podporu sociální demokracie v rámci EU,“ řekl na tiskové konferenci současný evropský komisař pro energetickou unii a také místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič. Novinářům dále sdělil, že s návrhem jeho kandidatury přišla česká strana. „Šlo o spontánní návrh, který zazněl po jednání sociální demokracie ze střední a východní Evropy,“ dodal Šefčovič s tím, že kromě Čechů za nim stojí i Slováci a podporu přislíbili další sociálnědemokratické strany ve střední a východní Evropě.

Ty by mohly Šefčoviče vybrat jako tzv. Spitzenkandidáta, tedy jakéhosi volebního lídra do evropských voleb, kterého si ze svého středu vybírá každá evropská politická skupina. Zároveň se jedná o kandidáta na budoucího šéfa Evropské komise. V roce 2014 se tímto způsobem dostal do čela unijní exekutivy Lucemburčan Jean-Claude Juncker, který byl Spitzenkandidátem tehdy nejsilnější politické frakce Evropské lidové strany (EPP; členy jsou KDU-ČSL a TOP 09).

Šefčovič uvedl, že momentálně evropští sociální demokraté ladí pravidla pro proceduru nominování a sbírají jména možných kandidátů. Na podzim by je měli posuzovat i podle vizí Evropy, které za tímto účelem představí.

„Udělám vše pro to, abych tento proces využil, aby se do budoucího působení Evropské komise vnesly otázky, které považuji za naprosto klíčové,“ řekl a dodal, že se bude jednat především o jasnější o silnější průmyslovou politiku EU, asertivnější působení unie ve světovém obchodě, nebo témata, která jsou důležitá pro region střední a východní Evropy.

Příští volby do Evropského parlamentu proběhnou přesně za rok, tj. v červnu 2019. V každé zemi EU se volí různě, proto se termín voleb oficiálně stanovil na čtyři dny. Čeští voliči půjdou volit v pátek a sobotu 21. – 22. června.