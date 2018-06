Snížit počet členů komise, konec přesunů do Štrasburku. Rakouský premiér vybízí EU ke škrtům

Instituce Evropské unie by měly jít příkladem členským zemím a začít šetřit. V rozhovoru poskytnutém německému listu Die Welt to dnes řekl rakouský kancléř Sebastian Kurz, jehož země 1. července převezme předsednictví Rady EU. Brusel by měl podle lidoveckého politika snížit třeba počet členů Evropské komise a Evropský parlament by se měl přestat na svá plenární zasedání přesouvat do Štrasburku.