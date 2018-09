Šojdrová se chce potkat s Babišem a přesvědčit ho, aby souhlasil s přijetím 50 sirotků

Přijetí několika desítek sirotků z uprchlických táborů by podle poslankyně Evropského parlamentu Michaely Šojdrové (KDU-ČSL) mohlo ukázat solidaritu České republiky při řešení migrační krize. Kvůli své iniciativě požádá o schůzku premiéra Andreje Babiše (ANO), který se o víkendu proti plánu postavil. Šojdrová dnes ČTK řekla, že rozhodující roli by v jejím záměru hrála vláda, která by stanovila parametry pomoci včetně toho, kdo a za jakých podmínek by do Česka přišel.

Babiš návrh na přijetí zhruba 50 sirotků z táborů v Řecku o víkendu odmítl. "Dětem máme pomáhat tam, kde se narodily a kde žijí," uvedl v neděli na facebooku. Dodal, že chce vymyslet způsob, jak dětem pomoci v prostředí, kde vyrostly. Sirotci v řeckých táborech navíc podle něj často nejsou malé děti, ale chlapci ve věku 12 až 17 let. "Ví to lidi, kteří mi začali hned psát, že by si je rádi vzali k sobě domů?" napsal.

Šojdrová ČTK řekla, že návrh by měl přispět k tomu, aby se Česko zapojilo solidárně do řešení uprchlické krize. "ČR se zapojila do různých akcí, ale chybí nám tam lidský aspekt. Uprchlictví je také o lidech, já upozorňuji na to, že jen v Řecku se nachází víc než 3500 dětí bez rodičů, nedoprovázených sirotků," uvedla. ČR by mohla podle ní přijmout zhruba 50 dětí s ohledem na to, že například Británie jich přijme přes 350.

S náhradní rodinnou péčí má podle europoslankyně Česko velké zkušenosti a nebylo by to poprvé, kdy by sirotky přijalo. "Mě mrzí, že se vytváří obraz, jako by ČR nebyla solidární, jako bychom nepomáhali a nechtěli pomáhat. ČR v minulosti přijala tisíce uprchlíků, teď je nová situace, kdy se na území Evropské unie nachází děti bez doprovodu a my bychom mohli ukázat solidaritu a lidskost," vysvětlila.

Myšlenku podpořili někteří senátoři či iniciativa Češi pomáhají, dodala Šojdrová, která chce kvůli plánu požádat o schůzku s Babišem. Definitivní rozhodnutí by pak bylo na kabinetu. "Vláda by rozhodla, koho by byla ochotna přijmout, za jakých podmínek, s kým by jednala, jak by celý průběh vypadal," uvedla Šojdrová.

Kabinet by měl rozhodnout i o tom, jaký status přijatým dětem dá. "Nejde o to, že by ty děti u nás musely být, zvláště třeba ty starší, napořád. Ale třeba jen na dobu nezbytně nutnou, kdy by jim byl poskytnut azyl," uvedla Šojdrová. Alternativou je i udělení doplňkové ochrany. "Vláda by mohla mít tyto mladé teenagery pod dohledem, vzdělávat je, působit na ně tak, aby to byli dobří lidé," uvedla.

Babiše kvůli jeho názoru o víkendu kritizovala řada politiků. Vicepremiér a předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček v sobotu uvedl, že Česko by zcela jistě zvládlo nabídnout nový domov 50 dětem, které ve válce v Sýrii ztratily